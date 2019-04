Radfahren im Kreis Coburg: Endlich wieder auf der Strecke!

Rund 80 gut gelaunte und wetterfeste Radler fanden sich am 28. April an der "ThermeNatur" in Bad Rodach am Start ein. Zur Auswahl standen Streckenlängen von 20, 40 und erstmalig 60 Kilometern. Diese neue Distanz erwies sich als echter Renner, denn fast die Hälfte aller Radfahrer wählte die lange Route, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative Rodachtal.

Der wohlverdiente Lohn für die Mühen wartete dann am Ziel in Bad Rodach: Gutscheine für die Thermen Bad Colberg und Bad Rodach, Massagen für die Radfahrer, Musik von den Walburtaler Musikanten und natürlich fränkisch-kulinarische Genüsse.

Mit am Start war das hoch motivierte und sichtlich vergnügte Team um den Schirmherren, Coburgs Landrat Sebastian Straubel, mit den Bürgermeistern Tobias Ehrlicher aus Bad Rodach, Martin Finzel aus Ahorn, gleichzeitig Vorsitzender der Initiative Rodachtal, Sven Gregor aus Eisfeld, Christopher Other aus Hellingen, Werner Hanke, Zweiter Bürgermeister aus Weitramsdorf, sowie Volker König und Silvan Zapf von der Stadt Heldburg.

Veranstaltet wurde das Radler-Ereignis wieder gemeinschaftlich von der Stadt Bad Rodach, dem ADFC Kreisverband Coburg, der "ThermeNatur" Bad Rodach, der Terrassentherme Bad Colberg und der Initiative Rodachtal. Für den reibungslosen Ablauf und die Versorgung der Radler sorgten viele fleißige Helfer von Veranstaltern, Vereinen und Institutionen: ADFC Coburg, ADFC Suhl, SV Eintracht Heldburg, Backhausfreunde Streufdorf, Bauhof Heldburg, Feuerwehr Heldburg, Feuerwehr Bad Rodach, BRK Bad Rodach, Bauhof Bad Rodach und der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Breitenau.

Dieses Jahr wird es erstmalig auch zum Saisonabschluss eine gemeinsame Fahrradtour geben: "Abgeradelt" wird am 29. September in Neundorf, Gemeinde Weitramsdorf, mit Unterstützung des dortigen Radlclubs.red