PSV Franken Neustadt rettet neun Holz Vorsprung ins Ziel

Am letzten Spieltag feierte der PSV Franken Neustadt einen hauchdünnen 5035:5026-Erfolg in Friedberg/Dorheim. Die Puppenstädter hatten in einem spannenden Zweitligaspiel den längeren Atem und neben einer Galavorstellung von Michael Lohrer war es sicherlich auch der große Kampfgeist der Franken, der letztendlich den Unterschied ausgemacht hat.

"Die Bahnanlage in Friedberg hat in der Kegelszene einen besonderen Ruf." Friedbergs Kapitän Jan Hofmann machte schon in seiner Begrüßung deutlich, dass die großen Ergebnisse ausbleiben werden. Neustadts Kapitän Jürgen Bieberbach stellte vor dem Spiel seine Jungs bestens ein und gab die Marschroute wie folgt vor: "Wir müssen den Kampf hier annehmen und dürfen uns vom schlechten Kegelfall nicht verrückt machen lassen. Wir müssen kämpfen bis zum Schluss, dann werden wir die Bahn als Sieger verlassen".

Seine Jungs setzten dies mit Bravour um und knapp dreieinhalb Stunden nach seiner Ansprache lagen sich die PSV-Anhänger in den Armen. Nachdem aber schnell klar war, dass Morenden Bayreuth nicht Federn lassen würde, war es für den PSV an diesem Tag nicht möglich, Meister zu werden. Dies wollen die Puppenstädter am nächsten Samstag nachholen, wenn es auf der neutralen Bahnanlage in Stadtsteinach ab 13 Uhr zum direkten Duell kommt.



Lohrer in überragender Form

Ein entscheidender Aspekt für den PSV war erneut der Auftritt von Michael Lohrer, der in seiner stoischen Ruhe einen Galaauftritt hinlegte und mit 891 Kegel seinen direkten Widersacher Markus Kastl (759) in die Schranken verwies. Die anderen Duelle verliefen aber weitaus spannender. Dietmar Gäbelein verpatzte den Start komplett, doch der Augsburger im Trikot der Franken bewies Moral und steigerte sich auf 828, womit er gegen Mario Klein (848) nur geringfügig an Boden verlor.

Im dritten Duell stand Jürgen Bieberbach gegen den vermeintlich stärksten Friedberger Daniel Duchow schnell auf verlorenem Posten. Bieberbach war 75 Kugeln lang unterirdisch unterwegs, doch auch er rettete sich durch tollen Kampf auf immerhin 819 Kegel. Gegen Daniel Duchow (853) verlor er zwar sein Duell, doch der PSV führte nach dem Starttrio mit 78 Holz.



78 Holz Halbzeit-Führung

Im Schlusstrio bauten die Franken wie zuletzt auf Sascha Hammer, Thorsten Kockmann und Jochen Geiger. Sascha Hammer verpatzte zwar den Start komplett, doch Kockmann und Geiger waren hellwach und so wurde der Vorsprung zunächst auf 60 Kegel gehalten. Im zweiten Durchgang kam nun auch Hammer besser ins Spiel und die Franken führten 100 Kugeln vor Schluss mit beruhigenden 86 Kegeln. Was dann aber passierte, war nichts für schwache Nerven. Hammer, der angeschlagen agierte, musste auf der dritten Bahn seiner Verletzung Tribut zollen. Da sich nun auch "Joker" Tobias Bieberbach beim Warmmachen verletzte, musste Nachwuchstalent Niklas Friedebach in die Bresche springen.

Zu allem Überfluss stand nun auch Thorsten Kockmann komplett neben sicher und spielte eine katastrophale dritte Bahn, so dass die Franken vor dem Schlussdurchgang nur noch mit zwölf Kegeln führten. Das Spiel schien zu kippen und im PSV-Fanlager wurde es immer ruhiger. Kapitän Jürgen Bieberbach brachte nun Niklas Friedebach für Sascha Hammer. "Mach einfach dein Spiel und mach dir keine Gedanken", mit diesen Worten schickte Bieberbach den Youngster auf die Bahn. Friedebach behielt im Schlussdurchgang mit einer konzentrierten, fehlerfreien Leistung die Nerven und am Ende rettete das Franken-Trio neun Kegel über die Ziellinie.



Geiger gewohnt souverän

Jochen Geiger war einmal mehr der Garant und erzielte mit 878 Kegel ein Top-Ergebnis, während Thorsten Kockmann bei 815 Kegel stehen blieb und die Kombination Hammer/Friedebach 804 Kegel beisteuerte. Die Einzelergebnisse machen deutlich, in welch katastrophaler Zustand die Bahnanlage in Friedberg/Dorheim ist. Für die Franken ging es aber an diesem Tag nicht um hohe Ergebnisse oder Schönspielerei, sondern um die zwei Punkte - und diese wurden mit Bravour eingefahren.



Stimmen zum Spiel

Jan Hofmann (Kapitän Friedberg): Glückwunsch an Neustadt zum knappen Sieg. Man hat gesehen, dass bei uns wirklich nur das umfällt, was auch getroffen wird. Für das Entscheidungsspiel am nächsten Samstag wünschen wir den Neustadtern viel Erfolg und drücken ihnen die Daumen.

Jürgen Bieberbach (Kapitän PSV Franken Neustadt): Hier über die komplette Distanz die Ruhe zu bewahren ist schon wirklich schwierig. Dass es nicht einfach wird wussten wir, aber so brutal schwer habe ich die Bahnanlage nicht in Erinnerung. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die die notwendigen Tugenden, um hier zu bestehen, toll umgesetzt hat. Ich möchte aber vor allem noch Niklas noch erwähnen, der letztendlich den Sieg mit einer fehlerfreien Leistung gerettet hat.





SG Friedberg/D. - PSV Franken Neustadt 5026:5035

D. Duchow - Jürgen Bieberbach 853:819 (192, 216, 205, 206)

M. Kastl - Michael Lohrer 759:891 (237, 209, 226, 219)

M. Klein - Dietmar Gäbelein 848:828 (213, 180, 227, 208)

S. Pfeiffer - S. Hammer/N. Friedebach 879:804 (184, 222, 199, 199)

T. Wolf - Thorsten Kockmann 858:815 (207, 236, 182, 190)

C. Jöckel - Jochen Geiger 829:878 (232, 220, 219, 207)



Volle: 3419:3340. - Abräumen: 1607:1695. - Fehler: 37:23.

tob