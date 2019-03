Projekt gestoppt: Kein Anbau an den Bärenturm in Coburg

Das umstrittene Projekt "Anbau Bärenturm" ist gestoppt, beziehungsweise es lässt sich nicht mehr realisieren. Denn der Eigentümer hätte für den von ihm geplanten Anbau unbedingt noch ein kleines Nachbargrundstück benötigt, das der Stadt Coburg gehört. Am Dienstag hat allerdings der Finanzsenat der Stadt Coburg entschieden, das Grundstück nicht zu verkaufen.

Der Eigentümer des Bärenturms hatte einen sechsgeschossigen, knapp 22 Meter hohen Anbau geplant. Vor allem seitens des Denkmalschutzes und auch von "Stadtbild Coburg" gab es massive Bedenken gegen dieses Vorhaben. Der Bausenat der Stadt Coburg hatte die Pläne hingegen - wie zu hören ist - im Februar in nicht-öffentlicher Sitzung mit knapper Mehrheit abgesegnet. Auch der Beschluss des Finanzsenats am Dienstag fiel in nicht-öffentlicher Sitzung. Allerdings wurde auch beschlossen, anschließend die Vertraulichkeit aufzuheben und die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren.

Ein weiterer sehr interessanter Aspekt dieser Information ist, dass die Entscheidung des Finanzsenats "endgültig" ist. Das bedeutet: Das Thema kommt jetzt auch nicht mehr zur finalen Abstimmung in den Stadtrat, sondern ist definitiv abgehakt.