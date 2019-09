Professor Wilde von der Hochschule Coburg: Es gibt keine Patentlösung

Seit dem Sommersemester 2019 hat Mathias Wilde die Professur für Vernetzte Mobilität in der Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik der Hochschule Coburg inne. Er forscht unter anderem zu Fragen der Mobilität im ländlichen Raum und setzt sich mit der nachhaltigen Gestaltung von Verkehrssystemen auseinander. Beim 1. Coburger Mobilitätskongress am 10. und 11. Oktober an der Hochschule Coburg tritt er als Referent auf.

Herr Professor Wilde: Was fasziniert Sie an der Mobilität?

Mathias Wilde:

Der Facettenreichtum. Mobilität ist mehr, als von A nach B zu kommen. Sie ist ein Grundbedürfnis und berührt ganz viele Lebensaspekte. Wir sind im Alltag unterwegs, wenn wir die Kinder in den Kindergarten bringen. Wir fahren zur Arbeit und in den Urlaub. Und zwar mit ganz unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Außerdem hat der Verkehr als Resultat von Mobilität eine große gesellschaftliche Relevanz für die Wirtschaft, den Handel und die Wissenschaft.

Was sind die größten Herausforderungen beim Thema Mobilität?

Wir sehen uns mit globalen wie auch lokalen Herausforderungen konfrontiert. Der Verkehr trägt durch den -Ausstoß wesentlich zum Klimawandel bei. Laut einer Veröffentlichung des Umweltbundesamtes aus 2019 ist dieser Wert in Deutschland im Vergleich zu anderen Sektoren wie der Industrie und den Gebäuden seit 1990 auch nicht gesunken. Ein weiterer Punkt ist die lokale Verkehrswende.

Wie sieht es mit der Mobilität im ländlichen Raum aus?

Anders als in der Stadt fehlen hier derzeit echte Alternativen zum Auto. Es gibt zwar Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs. Aber sie holen die Leute oft nicht im Alltag ab. Und man muss bedenken, dass viele Probleme des städtischen Verkehrs eigentlich Probleme des ländlichen Raumes sind. Wir haben viele Einpendler und Leute, die zum Einkaufen in die Stadt fahren. Der Verkehr in der Stadt und im ländlichen Raum sind miteinander verflochten. Wenn wir attraktive urbane Räume haben wollen, brauchen wir auch gute Angebote im ländlichen Raum mit einem Mix aus verschiedenen Verkehrsmitteln.

Was wären alternative Angebote?

Carsharing und private Mitnahme, also das nachbarschaftlich organisierte Autoteilen. Eine Möglichkeit sind auch Bürgerbusse. Und wir sollten den Verkehr, der sich nicht vermeiden lässt, so nachhaltig wie möglich gestalten. Etwa durch Elektromobilität. Außerdem sollten wir den ÖPNV so ausbauen, dass er die Menschen erreicht. Da gibt es gute Beispiele in der Schweiz oder in Österreich. Schwierig ist es nur, weil es keine Patentlösung gibt. Jede Region ist gefordert, eigene Wege zu finden. Das verlangt Kreativität und Umsetzungswillen. Insgesamt gesehen brauchen wir einen einfachen Zugang zu den Angeboten. Man sollte sich keine Gedanken zu den Tarifzonen machen müssen. Man steigt ein und wieder aus. Da hilft auch die Digitalisierung, zum Beispiel indem beim Aussteigen abgerechnet wird, wie weit ich gefahren bin.

Wie ist der Zusammenhang zwischen Mobilität und demografischer Wandel im ländlichen Raum?

Wir befürchten Einschränkungen

Der demografische Wandel bedeutet einerseits abnehmende Bevölkerungszahlen in einer Region und andererseits die Verschiebung der Altersstruktur. Aber das Bild, das wir von älteren Menschen im ländlichen Raum haben, stimmt heute nicht mehr ganz. Die Älteren sind aktiver, fitter, sie fahren gut Auto und können ihren Alltag selbstständig organisieren. Die Generationen, die jetzt älter werden, haben in der Regel den Führerschein. Damit haben wir das Paradox, dass die Bevölkerung im ländlichen Raum abnimmt, aber die Verkehrsleistung zunimmt.

Was brauchen wir, damit Mobilität umweltfreundlich und bezahlbar wird?

Aktuell besteht oft das Verständnis, dass Autoverkehr gleichzusetzen ist mit Mobilität. Wir befürchten, dass wir unsere Mobilität einschränken, wenn wir den Autoverkehr sanktionieren. Autoverkehr ist aber nicht per se Mobilität. Mobilität ist die Fähigkeit, an einen Ort zu kommen, um Bildung, Lebensmittel oder Dienstleistung zu bekommen, ins Theater oder Kino zu gehen und sich mit Freunden zu treffen. In den letzten Jahrzehnten haben wir unsere Verkehrssysteme stark auf den Automobilverkehr ausgerichtet.

Andere Verkehrsmittel oder alternative Wege wurden vernachlässigt. Damit haben wir einseitig unsere Fähigkeiten eingegrenzt. Es geht in der aktuellen Diskussion also nicht um eine Sanktionierung des Autoverkehrs, sondern um ein Angleichen der Bedingungen der Verkehrsmittel untereinander und das Finden alternativer Wege.

Welche Infrastruktur braucht der ländliche Raum für E-Mobilität?

Der ländliche Raum ist prädestiniert für E-Mobilität. Die durchschnittliche Wegelänge im ländlichen Raum liegt bei 14 Kilometern. Im Durchschnitt ist jede Person am Tag 52 Kilometer unterwegs. Die Reichweitenangst ist hier meistens unbegründet. Und wir haben Flächen für die Produktion von alternativen Energien, zum Beispiel durch Photovoltaik und Windenergie.

Welche Rolle kann die Wissenschaft beziehungsweise die Hochschule beim Thema Mobilität spielen?

Ich sehe unsere Rolle als Vermittler. Wir können unterschiedliche Akteure zusammenbringen und kritische Begleiter sein. Beispielsweise beim autonomen Fahren, das wir technologisch begleiten, indem wir beispielsweise Sensoren entwickeln. Wir können aber auch gesellschaftlich relevanten Themen aufgreifen und fragen, wie sich beispielsweise das autonome Fahren auf das Mobilitätsverhalten auswirkt und unsere Städte verändert.

Das Gespräch führte Margareta Bögelein.