"Pro Coburg" will Bürger besser miteinbeziehen

Die Wählergemeinschaft Pro Coburg hat bei der Jahresversammlung ihre Vorstandschaft verjüngt und den Blick auf die Kommunalwahl im Frühjahr 2020 gerichtet. Am Mittwochabend bestätigten die Mitglieder Vorsitzenden Jürgen Heeb einstimmig im Amt, die beiden neuen gleichberechtigten Stellvertreter sind Oli Schneider und Christopher Marka.

In den letzten zwölf Monaten stieg die Mitgliederzahl von 56 auf 75 an. Nach der Kommunalwahl im kommenden März will Pro Coburg mehr als die derzeit drei Stadtratsmandate haben.

"Pro Coburg hat sich entwickelt und ist gewachsen. Wir sind nach wie vor ein wichtiger Teil des Stadtrates, der von manchen als die Stimme der Vernunft bezeichnet", sagte Vorsitzender Jürgen Heeb in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr. Das Gremium Stadtrat werde zwar von außen als Einheit gesehen, "was aber immer noch nicht bei allen Stadtratsmitgliedern so angekommen ist", kritisierte er manches Profilierungsgehabe. Die Wählergemeinschaft arbeite in den Senaten und Ausschüssen solide, und "in einem vernünftigen Umgang miteinander kann man anstehende Probleme auch schnell lösen".

Pro Coburg stehe für kritisches Hinterfragen bei allen Themen, die für die Entwicklung Coburgs und für einen genehmigungsfähigen Haushalt wichtig seien, so Heeb. "Wir sind der Meinung, dass man den Bürgern zeigen muss, wohin wir Coburg entwickeln müssen." Die Information der Öffentlichkeit bei wichtigen Themen müsse besser werden, so Heeb mit Blick auf die Diskussion um den Bau eines Hotels am Anger oder im Rosengarten.

Sowohl die Kosten für den Umbau als auch das jährliche Defizit des Landestheaters gelte es aufmerksam zu beobachten, betonte Heeb. "Wir stehen zum Landestheater, wir erkennen die Wichtigkeit für Coburg und die Region an, aber eben nicht zu jedem Preis und nicht auf Kosten anderer wichtigen Themen." Jürgen Heeb brach eine Lanze für die repräsentative Demokratie: "Bei allen guten Ideen, ist es trotzdem die Aufgabe des Stadtrates zu entscheiden und zwar nach bestem Wissen und Gewissen, zum Wohle der Stadt. Das ist nicht immer jedem so bewusst."

Die Erfolge der Wählergemeinschaft in der jüngeren Vergangenheit seien die Verlängerung der Außengastronomie "bei entsprechendem Verhalten", der Bau des Wohnmobil-Stellplatzes am Aquaria und die Renovierung der alten Angersporthalle.

Als Vorsitzender von Pro Coburg und auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Sport-Stadtverbandes meinte Heeb: "Wir haben momentan immer weniger Sportflächen, auch wenn es sich nicht so anfühlt." Den zu vielen Fußballplätzen im Stadtgebiet stünden zu wenige Sporthallen gegenüber. Dringend nötig seien die Floßangerhalle und ein Vereinsschwimmbecken.

Die weiteren Pro-Coburg-Stadtratsmitglieder Peter Kammerscheid und Horst Geuter berichteten von der Arbeit aus den Senaten. Bausenatsmitglied Kammerscheid: "Der Neubau eines Kongresshotels anstelle der abgebrochenen Angerhalle hat für viel Aufregung in der Öffentlichkeit gesorgt. Unser Antrag, das Hotel mit geringerer Höhe durch Nutzung des Nachbargrundstückes zu errichten, ist noch im Geschäftsgang. Wir verschließen uns aber nicht den aktuellen Diskussionen einer völligen Neuordnung. Voraussetzung sind aber belastbare Zahlen zur Neuordnung des Kongresswesens und zur städtebaulichen Gestaltung des Rosengartens." Dazu ergänzte Horst Geuter, die Aufregung hätte vermieden werden können, "wäre man meinem Vorschlag im Finanzsenat gefolgt, erst über das geplante Hotel zu diskutieren bevor man überstürzt das Grundstück verkauft". Hinterher hätten, auf Druck der Bevölkerung und prominenter Personen, viele gejammert und seien zurückgerudert. Ähnliches habe man bei der Interimsspielstätte für das Theater erlebt.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender: Jürgen Heeb; Stellvertreter: Oli Schneider und Christopher Marka; Schatzmeister: Roswitha Kachel; Schriftführer: Catrin Brückner; Beisitzer: Michael Herzog, Wolfgang Kachel und Harald Griebel. Ferner gehören dem Vorstand die Stadtratsmitglieder Horst Geuter und Peter Kammerscheid an sowie als beratendes Mitglied Michael Lanzke. Die Wahlen erfolgten jeweils einstimmig.

Ehrungen

Seit 40 Jahren sind Gerhard Schnetter und jeweils 30 Jahre Ullrich Eberhard-Schramm sowie Horst Geuter bei der Wählergemeinschaft - zuerst bei den Freien Wählern, später dann bei Pro Coburg, die aus den Freien Wählern hervorgegangen ist. Gerhard Schnetter bekommt die Urkunde nachgereicht.