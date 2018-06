Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha heiratet

Erstmals seit rund 200 Jahren soll es in Gotha eine Fürstenhochzeit geben: Prinzessin Stephanie (46) von Sachsen-Coburg und Gotha werde am 5. Juli ihren Verlobten Jan Stahl im Schloss Friedenstein heiraten, teilte die Stadt mit. Oberbürgermeister Knut Kreuch SPD ) werde die standesamtliche Trauung übernehmen.Die Prinzessin ist die einzige Tochter des Oberhaupts der Adelsfamilie, Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha, und dessen Ehefrau Prinzessin Carin. Das Paar hat noch zwei jüngere Söhne. Der älteste Sohn, Erbprinz Hubertus, gilt als Nachfolger seines Vaters.Bei der Trauung handelt es sich nach Angaben der Stadt um die erste Gothaer Fürstenhochzeit seit 1817. Damals heirateten die Stammeltern des 1826 begründetet Herzoghauses von Sachsen-Coburg und Gotha, Herzog Ernst I. und Prinzessin Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg Das ehemalige Herzogtum lag auf den heutigen Gebieten von Thüringen und Bayern. In dem Adelshaus liegen unter anderem Wurzeln des britischen Königshauses: Aus dem deutschen Herzoghaus stammte der Ehemann von Königin Victoria, Prinz Albert. Schon Königin Victorias Mutter war eine Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld, eine Schwester von Herzog Ernst I.Mehr über das Brautpaar lesen Sie hier.