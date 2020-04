Praxis-Erfahrung kommt Schülern und Lehrern zugute

Nach drei Wochen "Unterricht daheim" vor den Osterferien und bereits einer Woche danach bleiben aufgrund der Corona-Pandemie die Schulen für die meisten Schüler in Bayern auch weiterhin geschlossen. Die Lehrkräfte schultern wieder die Aufgabe, für die Schüler auch zu Hause das Lernen zu ermöglichen - Home Schooling ist das Gebot der Stunde.

Als Schule mit über zehnjähriger Erfahrung im digital gestützten Unterrichten befinde sich das Casimirianum nach der Zwischenbilanz in einer hervorragenden Ausgangsposition, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Digitale Plattformen und Werkzeuge seien am Casimirianum Standard. Auf der zentralen Lernplattform Mebis sind alleine für die Schule 614 Kurse speziell von Lehrkräften für alle Fächer und Projekte eingerichtet. Dazu kommt die MS-Office365-Suite und die NextCloud. Beides wird von der Stadt Coburg für Schüler und Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. So wird am Casimirianum schon seit Jahren der klassische Unterricht digital begleitet und angereichert.

Aktuell stünden diese digitalen Wege im Mittelpunkt einer erfolgreichen Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden. Dabei hätten sich alle Mitglieder der Schulfamilie mit viel Energie und Gemeinsinn auf diese Herausforderung eingelassen. Mit Erfolg, selbst wenn aus technischen Gründen zum Beispiel die Erreichbarkeit von Mebis nicht immer zufriedenstellend sei. Aufgrund der profunden Erfahrung aus der Praxis hätten gerade in dieser virulenten Zeit Lehrkräfte mit den Schülern tragfähige Wege gefunden.

Mit großer Ernsthaftigkeit

Das Ergebnis einer von der Schulleitung online durchgeführten Umfrage zeigt, dass vor allem auch die Schüler mit großer Ernsthaftigkeit mitarbeiten: "Zahlreiche positive Rückmeldungen und konstruktive Vorschläge für die weitere Entwicklung des virtuellen Unterrichts zeigen, dass wir uns am Casimirianum auf dem richtigen Weg befinden. In dieser für uns alle neuen Situation können wir unser pädagogisch-didaktisches Potenzial - nicht nur im Bereich des Digitalen- für die Bildung unserer Schüler zur Geltung bringen", heißt es in der Pressemitteilung.