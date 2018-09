Coburg vor 52 Minuten

Prozess

Polizeihubschrauber filmt letzte Minuten der Amokfahrt

Am Dienstag ist der Prozess um einen 39-jährigen Kraftfahrer am Coburger Landgericht fortgesetzt worden. Der angeklagte Harald B. war am 23. Januar mit seinem Sattelzug durch mehrere fränkische Landkreise gerast und hatte dabei eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.