Plogging in Coburg?

Plogging? Noch nie gehört? Kein Problem! Das Wort Plogging beschreibt einen neuen Trend aus Schweden. Erklärt ist dieser auch ganz schnell: Joggen und dabei Müll sammeln.



In Schweden ploggen mittlerweile sehr viele Leute und stellen Bilder von sich mit dem gesammelten Müll auf soziale Netzwerke wie Instagram. Das Ziel der Plogger ist die Welt ein bisschen sauberer zu machen - und dabei auch noch was für die eigene Gesundheit zu tun.



Die RunningBros Coburg haben diesen neuen Trend getestet. Wo man in Coburg ploggen gehen kann, was man dazu benötigt und wer lieber nicht ploggen sollte, lesen Sie hier auf inFranken.dePLUS.