Perfekter Style und gute Unterhaltung bei der Benefizmodenschau in Neustadt

Den "Tag der Franken" am 7. Juli werden die Partnerstädte Neustadt und Sonneberg mit gemeinsamen Veranstaltungen feiern! Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) hat bereits öfters ins Gedächtnis gerufen, dass Franken nicht nur in Bayern liegt, sondern sich weit bis nach Thüringen erstreckt. Das Besondere an dem Frankentag für beide Städte ist: Er wird grenzübergreifend gefeiert. So stand die 11. Benefizmodenschau von Initiatorin Elke Protzmann, Neustadts Zweiter Bürgermeisterin, ganz im Rahmen des Frankentags als einer Gemeinschaftsproduktion . "Sie ist nach einer kleinen Pause wieder da, unsere Benefizmodenschau, neu, bunt und ganz besonders", begrüßte Protzmann das Publikum in der Mehrzweckhalle der Heubischer Schule. Diesmal führte die Initiatorin nicht allein durch den Abend, sie hatte Doris Motschmann aus Sonneberg als Co-Moderatorin mitgebracht. "Wir haben uns auch auf diesen Abend gefreut", sagte Motschmann strahlend und Protzmann ergänzte: "Jetzt stehen wir da und stemmen den heutigen Abend gemäß dem Motto: ,Gemeinsam, fränkisch, stark‘!"

Abgeordnete auf dem Laufsteg

Zur flotten Musik von DJ "Mister Music" (Winni Buff) präsentierten die ersten Models, Mamas mit ihren Jüngsten, Produkte der schwedischen Firma "Me&i". Professionelle Models waren nicht dabei, denn bei dieser Modenschau soll kein Geld verdient werden; es wird für einen guten Zweck gerne gearbeitet. Allerdings zeigte sich ein bekanntes Gesicht auf dem Laufsteg und gab dort mit dem Töchterchen eine gute Figur ab: Thüringens Landtagsabgeordnete Beate Meißner.

Auch die nächste Präsentation gehörte den Kindern, sportlich und schwungvoll: Lockere Fitness mit Zumba, vom Skiclub Neustadt geboten. Egal welche Musik, bei Zumba wurden die Hüften zur Musik geschwungen, was den Kindern einfach Spaß machte. Nach diesem schwungvollen Auftakt entdeckte Elke Protzmann viele treue Gäste. Zu dieser besonderen Modenschau wurde Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt mit seiner Frau begrüßt und Neustadts OB Frank Rebhan mit seiner Frau. Alle seien sicher sehr auf die neue Frühjahrs-/Sommermode der Modehäuser gespannt. Die Modefirmen aus Sonneberg, "Le Chic", "Mona Lisa" und "Wäschefaszination", und aus Neustadt, "Großartig by nadja spiller", das Studio Haareszeiten und "hautnah by Jacqueline Bloss", verzauberten die Gäste mit frischen Modetrends und modischen Highlights. Das Beste war, es war Mode für Menschen mit normalen Maßen und Größen, egal ob jung oder jung geblieben, klein oder groß, mit oder ohne Röllchen, mit der Vorliebe elegant, klassisch oder extravagant. Alle konnten sicherlich ihr Lieblingsstück entdecken.

Rundum gut unterhalten

Für den perfekten Style wurden die Models vom Scheitel bis zur Sohle hinter den Kulissen eifrig frisiert. Vielleicht wurde - wo auch immer - nachgeholfen. Feine Accessoires betonten das Outfit und hoben gekonnt die persönliche Note hervor.

Für zauberhafte Unterhaltung sorgten mit den Modefirmen im Wechsel der Sonneberger Kuckucksverein mit einer nostalgischen Tanzeinlage, als der Charleston in Mode war, die Sumbarcher Waschweiber, die wieder lautstark ihre News austauschten, die Gesangsgruppe "BeBos", aus dem Judenbacher Frauenchor entsprungen, die das Übel einer Hefe-Figur singend erkannt hatte. Und auf bayerischer Seite unterstrich das Kronacher Kammerorchester mit klassischen Weisen die ganz edle Mode. Nochmals präsentierte sich der Skiclub Neustadt mit Jumping, dem neuesten, dynamischen Fitnesstrend.

140 Helfer waren am Werk

Damit dieser Abend auch gut gelingen konnte, dafür krempelten mehr als 140 Mitwirkende im Vorfeld die Hemdsärmel hoch. Protzmanns Benefizmodenschauen waren stets große Gemeinschaftsleistungen von Firmen, Models, Künstlern, Sängern, Tänzern und Helfern, die ohne Gage das Programm für einen guten Zweck gestalteten. Und so war es auch diesmal wieder. Für die Bewirtung sorgte die Awo. Die leckeren Pausenhäppchen bereitete Awo-Küchenchef Thomas Kaiser höchstpersönlich zu.

Den Reinerlös des Abends wurde geteilt: "Unser Spendenteil geht zum einen an den Tiergarten in Neufang und zum anderen an die Sybille-Abel-Stiftung für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Sonneberg", sagte Motschmann. "Und unsere geht in Neustadt an den Tierschutz und an das neue Projekt ,Wünschewagen des ASB‘", sagte Protzmann. Übrigens: Mit der Eintrittskarte war zudem eine Gutscheinaktion der teilnehmenden Modefirmen verbunden. Für die Modenschaubesucher heißt das: Die Tickets nicht voreilig entsorgen, denn diese Gutscheinaktion besitzt über einen längeren Zeitraum ihre Gültigkeit.