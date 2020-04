Per Videokonferenz nach Sibirien

Ein abgeschotteter Raum mit künstlicher Beleuchtung. Darin ein langer Tisch, rundherum ein paar Stühle. Sterile Atmosphäre – maximale Funktionalität. So oder so ähnlich sehen viele Konferenzräume aus. Für Marisa Oster finden Gruppenbesprechungen in einem anderen Umfeld statt. Die 20-Jährige sitzt auf dem Trampolin im heimischen Garten zwischen Laubbäumen – die Frühlingssonne im Gesicht. Per Laptop sitzt sie am virtuellen Konferenztisch. Heute konferiert die BWL-Studentin mit Mokhrui und Alvina. Die beiden jungen Frauen sitzen ebenfalls vor ihren Rechnern – über 5000 Kilometer entfernt in Novosibirsk, der größten Stadt Sibiriens.

Das Frauentrio nimmt an einem Gemeinschaftsprojekt der Coburger Fachhochschule und der State University of Economics and Management Novosibirks teil. "Bei dem Projekt handelt es sich um ein benotetes Lehrformat", erklärt Prof. Dr. Eduard Gerhardt von der Coburger Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

Projekt mit Vodafone

Seit fünf Jahren besteht die Partnerschaft mit der sibirischen Hochschule. Dieses Mal soll eine deutsch-russische Studentengruppe gemeinsam mit der Firma Vodafone ein Vermarktungskonzept erarbeiten. Konkret geht es um eine Möglichkeit das soziale Netzwerk Instagram mit Fernsehgeräten zu verbinden. Die fachliche Ausrichtung des Projekts ist jedoch nur ein Aspekt, auf den Gerhardt Wert legt: Neben dem Projektmanagement – also der Gesamtorganisation – seien auch die Sozialkpompetenz und der kulturelle Austausch zwischen den beiden Ländern von Bedeutung.

"Das ist auf jeden Fall auch Völkerverständigung – auf Englisch", bestätigt Marisa Oster. "Das Sprechen fällt mir recht leicht – ich war für neun Monate in Pennsylvania an der Highschool", fügt sie hinzu. Sie kümmert sich mit ein paar Kommilitonen um das Teambuilding der Projektgruppe. "Da wir gemeinsam arbeiten, ist es auch wichtig, dass wir uns kennen lernen", sagt sie. Hierzu hat beispielsweise jedes Gruppenmitglied ein einminütiges Selbstporträt gedreht.

Situation in Russland

Dabei schildern die Teilnehmer ihre Vorlieben und ihre persönliche Wohnsituation – auch Corona ist ein Thema. So berichten die russischen Studenten von einem eingeschränkten Alltag. Einzig zum Sport oder zum Einkaufen verließen sie noch die Wohnung. Die Maßnahmen seien aber nicht so extrem wie in Deutschland: "Ausgangsbeschränkungen gibt es aktuell keine", fast Gerhardt die Situation in Russland zusammen. Die Hörsäle blieben aber leer – auch in Novosibirsk.

Dort wollten Marisa Oster und die anderen Projektteilnehmer im Mai eigentlich erste Zwischenergebnisse präsentieren. Daraus wird nun vorerst nichts: "Ich hoffe, dass wir unseren Besuch in Novosibirsk nachholen dürfen. Das wäre schon noch mal ein Highlight", betont die BWL-Studentin voller Vorfreude.

Ihr Dozent gibt sich optimistisch: "Wir holen den Austausch im September nach – hoffentlich." Dann steht für die oberfränkischen Gäste sogar ein bisschen Kultur auf dem Programm. "Wir würden dann zum Beispiel die Oper und das Konsulat besichtigen", sagt Marisa Oster. "An einem Abend würden wir wahrscheinlich aber auch mal feiern gehen", fügt sie schmunzelnd hinzu.

Hochschulbetrieb läuft

Bis wieder Normalität eingekehrt ist, müssen sich alle Beteiligten jedoch erst einmal mit der bestehenden Situation arrangieren – auch an der eigenen Hochschule. In Coburg gebe es deshalb aktuell zahlreiche Videoangebote, berichtet Marisa Oster. "Das ist manchmal gar nicht so schlecht, weil man den Vortrag öfter anschauen kann." Gerade bei Fächern, in denen es um Verständnisfragen gehe, würde es aber zuweilen schwierig, da keine wirkliche Interaktionsmöglichkeit bestehe. "Bei der ein oder anderen Prüfung weiß ich noch nicht, wie ich die so bestehen soll", sagt die Muggenbacherin.