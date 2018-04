Via Facebook erklärte Heim das Ende seiner Tätigkeit für die "Coburger Sommeroperette", die heuer ihr 25-jähriges Bestehen mit der Neuinszenierung der Operette "Die Fledermaus" feiern will. Erstmals sollen die Aufführungen in diesem Jahr nicht auf der Waldbühne in Heldritt, sondern auf der Seebühne Bad Staffelstein stattfinden.Ausführliche Informationen gibt es hier