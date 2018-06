Partnerschaften für Demokratie in Coburg Stadt und Land gesichert

Viele Möglichkeiten



Die Partnerschaften für Demokratie im Landkreis Coburg können weitergeführt werden. Als Vorsitzender des Begleitausschusses für dieses Projekt bestätigte stellvertretender Landrat Rainer Mattern ( CSU ), dass die Bundesregierung die Mittel dafür genehmigt hat.Wie Mattern weiter informierte, wurden die Mittel sogar von 53 000 auf 100 000 Euro aufgestockt. Damit sei gesichert, "dass die hervorragende Arbeit und die vielseitige Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Beteiligungsprojekten unbefristet weitergeführt" werden kann, so Rainer Mattern.Unterstützt wurden bisher Aktionen zur Gestaltung des eigenen Dorfes und von Treffpunkten im Ort, Projekte zur Demokratieerziehung zusammen mit Akteuren der Jugendarbeit, Vorhaben zur Beteiligung von Migranten am gesellschaftlichen Leben oder Jugendprojekte zum Thema Sozial Media. Landrat Michael Busch SPD ) sieht die Partnerschaften für Demokratie im Landkreis Coburg als Ergänzung und Initiator für die laufenden Projekte des bürgerschaftlichen Engagements.Für den Landtags- und Bezirkstagswahlkampf kündigt Rainer Mattern die Neuauflage einer Aktion an, die es bereits einmal gegeben hat. "Mit dem Projekt ,die Couch kommt' werden wir wieder ein Projekt unterstützen, in dem junge Menschen und Politiker sich auf Augenhöhe und in einem persönlichen Raum begegnen", sagt Mattern.Einen Artikel über ein Beispielprojekt, das von den Partnerschaften für Demokratie unterstützt wurde, finden Sie hier