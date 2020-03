Pantsdown aus Coburg sind Oberfrankens Band des Jahres

Mit einem grandiosen Finale in der Freiheitshalle in Hof ging die R.I.O.!-Clubtour 2020 am Wochenende zu Ende. Und das Publikum hat entschieden: Der Titel "Oberfrankens Band des Jahres 2020" geht an die Coburger Formation Pantsdown. Kreative Rock Riffs, kombiniert mit progressiven Elementen und einer mächtigen Stimme - das Trio aus Coburg verbindet in seinen Songs modernen Alternative mit kernigem Rock-Sound und einem außergewöhnlichen Gesang. Progressive Einflüsse sind dabei deutlich zu hören. Somit haben sie ihren Musikstil kurzerhand "Prockternative" getauft. Pantsdown bestehen aus den Brüdern Benjamin (Gesang/Gitarre) und Florian Bátyi (Schlagzeug) sowie Benjamin Maisel (Bass).

Fünf Konzerte in Clubs in ganz Oberfranken liegen hinter den Teilnehmern der R.I.O.!- Clubtour 2020. Nach jedem der fünf Konzerte konnten die Besucher für ihren Favoriten stimmen. Mit dabei waren neben der Siegerband Pantsdown auch Bauschaum aus Hof, I Saw Medusa aus Bamberg und Worb aus Bayreuth. Als Special Guest begeisterte der Sänger Vinz aus Kulmbach das Publikum.

"Die Bands waren in diesem Jahr wirklich besonders stark", zieht Samuel Rauch, Popularmusikbeauftragter des Bezirks Oberfranken und Organisator der R.I.O.!-Tour, Bilanz.