Oper über Sensationsgier feiert Premiere in Coburg

Das Werk, das in den letzten Jahren zunehmend den Werk auf die Bühnen fand, begeisterte Coburgs Intendant Bernhard Loges schon als Jugendlicher: ",Neues vom Tage' ist eine der komischsten Opern, die ich je gesehen habe."

Kaum sind Laura und Eduard (verkörpert von Rannveig Káradóttir und Marvin Zobel) verheiratet, fliegen auch schon die Fetzen. Beiden ist klar: "Wir lassen uns scheiden!" Frau und Herr M (dargestellt von Kora Pavelic und Dirk Mestmacher) empfehlen ihnen die Dienste des "Büros für Familienangelegenheiten", die als perfekten Scheidungsgrund den schönen Herrn Hermann (hier gibt es ein Wiedersehen mit dem Tenor Milen Bozhkov) vermieten.

Doch der inszenierte Seitensprung wird zum Desaster: Eduard zerschlägt in rasender Eifersucht die wertvolle Venusstatue des Museums, Laura wird anschließend in der Hotelbadewanne liegend mit Herrn Hermann erwischt - für die lokale Klatschpresse ein gefundenes Fressen: Laura und Eduard sind die Neuigkeit des Tages.

Paul Hindemiths Oper "Neues vom Tage" wurde vor 90 Jahren, 1929, in Berlin uraufgeführt. Damals gab es dort 40 Tageszeitungen, die in enormer Konkurrenz zueinander standen, sodass jeder ständig "Neues" berichten musste. Diese Sensationsgier und das Ausschlachten des Privatlebens von Menschen thematisierten Hindemith und sein Librettist Marcellus Schiffer auf satirisch-bissige Weise in ihrer Oper, die auch heute in Zeiten von Social Media oder Realityshows nichts an ihrer Aktualität verloren hat.

Gleichzeitig ist "Neues vom Tage" aber auch eine Opernparodie, in der sich der Komponist unterschiedlichster Musikstile bediente - so singt Laura in der Badewanne etwa eine Koloraturarie auf die Vorzüge der Warmwasserversorgung. Die Musikalische Leitung übernimmt der 1. Kapellmeister Johannes Braun.

Regie führt Tibor Torell, dem Coburger Publikum bereits aus der vergangenen Spielzeit bekannt, als er kurzfristig für Rossinis "La Cenerentola" am Landestheater eingesprungen ist. Gemeinsam mit der Kostüm- und Bühnenbildnerin Sibylle Gädeke erzählt er die Oper als Rückblick und als Erinnerungsgeschichte des alten Ehepaares Laura und Eduard, das in ewigem Streit verhaftet ist.

Durch den Alterswechsel (Alt und Jung) sollen tiefere Einblicke in die Geschichte geschaffen werden, die nicht nur aus vielen komischen Situationen besteht, sondern auch die melancholischen Töne herausgearbeitet werden.