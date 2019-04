Oberfranken: Holzüberdachung geht in Flammen auf - hoher Sachschaden verursacht

Schwerer Brand in Untersiemau im Landkreis Coburg: Mindestens 10.000 Euro Sachschaden und ein gänzlich zerstörter Holzunterstand sind die Bilanz eines Brandes vom Mittwoch um 02:30 Uhr im Wilhelm-Kirchner-Ring. Ein 10x20 m großer Holzunterstand geriet in der Nacht in Brand. Der Unterstand stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bereits in Vollbrand.

Brennholz-Lager gerät in Brand: Technischer Defekt als Ursache

Die Überdachung wurde zur Lagerung von Brennholz verwendet. Darin befanden sich unter anderem mehrere Werkzeuge zum Spalten und Schneiden von Brennholz. Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein technischer Defekt brandursächlich. Ein Verschulden Dritter konnte ausgeschlossen werden.

40 Einsatzkräfte verhindern Ausbreiten der Flammen

Dem beherzten Eingreifen der Feuerwehren Untersiemau, Creidlitz und Haarth mit insgesamt 40 Einsatzkräften war es zu verdanken, dass ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Anwohner konnten rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich evakuiert werden.

