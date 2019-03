Oberfränkin gewinnt Award beim weltweit größten Speakerslam

Iris Dorn ist es durchaus gewohnt, vor vielen Menschen zu reden. Schließlich begleitet die aus Weidach im Landkreis Coburg stammende "Expertin für die innere Führungskraft", wie sie sich nennt, schon seit gut zehn Jahren Mitarbeiter und Führungskräfte bei der Persönlichkeitsentwicklung und bei Veränderungsprozessen. Doch jetzt stellte sich Iris Dorn einer ganz besonderen Herausforderung: Sie nahm in München am Internationalen Speakerslam teil. Im Gegensatz zu einem "Poetry Slam" geht es bei einem "Speakerslam" nicht um das Vortragen von Gedichten, sondern um das Überbringen einer klaren Botschaft. Jeder Redner beziehungsweise Speaker hat dazu exakt fünf Minuten Zeit.

"In diesen fünf Minuten muss jeder versuchen, auf der Bühne möglichst charismatisch zu sein", erzählt Iris Dorn im Tageblatt-Gespräch. Und um was ging es inhaltlich bei ihrem Beitrag? "Ich bin überzeugt davon, dass unsere Unternehmenswelt endlich einen Wandel braucht, bei dem neben Denken und Handeln endlich auch das Herz als Ressource genutzt wird", erklärt Iris Dorn. Denn künstliche Intelligenz werde die Gesellschaft nicht retten, ist sie überzeugt, "wenn wir uns nicht mit uns und unseren tiefen Bedürfnissen auseinandersetzen". Auch Missverständnisse in der Kommunikation würden die Menschen nicht mit der Nutzung von sozialen Medien lösen können. "Wir brauchen Klarheit in uns und ein Gespür für unser Gegenüber", sagt Iris Dorn. In den fünf Speaker-Minuten machte sie genau das deutlich: wie Menschen im Laufe ihres Lebens ihre innere Weisheit aufgeben würden, weil der Fokus ständig nach außen gerichtet sei.

Obwohl Iris Dorn vor ihrem Auftritt reichlich aufgeregt war, wie sie offen zugibt ("Ab Beginn des Slams erlebte ich eine Achterbahn der Gefühle!"), meisterte sie die fünf Minuten sehr souverän. Das sah auch die Jury so und verlieh der Weidacherin einen der begehrten Speaker-Awards. Insgesamt nahmen an dem über fünfstündigen Speakerslam 65 Redner aus acht Nationen teil - das bedeutete zugleich einen neuen Speakerslam-Weltrekord. Initiator und Ausrichter der Veranstaltung in München war Hermann Scherer, der zu den renommiertesten Speakern Deutschlands zählt.

"Es hat richtig Spaß gemacht", sagt Iris Dorn, die bei dem Slam auch wertvolle Erfahrungen für die weitere Arbeit mit ihrer auf "Leading & Change" spezialisierte Firma (www.ido-beratung.de) sammelte.

Der Speakerslam wurde von "Hamburg 1" live gestreamt; die komplette Aufzeichnung ist am Freitag, 5.April, noch einmal ab 23.15 Uhr auf www.hamburg1.de zu sehen.