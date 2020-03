OB-Wahl in Coburg: Wer schafft den Sprung in die Stichwahl

Von 8 bis 18 Uhr haben die insgesamt 49 Urnen-Wahllokale in der Stadt geöffnet. Viele Bürger allerdings haben ihre Stimme bereits abgegeben - per Briefwahl.

Von den insgesamt 32493 Wahlberechtigten hatten bis Anfang der Woche 8685 Coburger haben bislang Briefwahl beantragt, etwa 3000 Wahlbriefe mit den ausgefüllten Stimmzetteln sind waren bis Mitte der Woche schon wieder im Einwohneramt eingetroffen.

Rund 420 Wahlhelfer sollen einen reibungslosen Ablauf der Abstimmung sowie eine rasche Auszählung am Sonntag garantieren. Angesichts der Vielzahl der Bewerber rechnen Beobachter mit einer Stichwahl in Coburg am Sonntag, 29. März.

Diese Kandidaten treten bei der Coburger OB-Wahl an

- Martina Benzel-Weyh (CL)

- Christian Müller (CSB)

- Christian Meyer (CSU)

- Michael Zimmermann (FDP)

- Ina Sinterhauf (Grüne)

- René Hähnlein (Linke)

-

-

- Michael Partes (ÖDP)

- Dominik Sauerteig (SPD)

- Thomas Apfel (WPC)