OB-Ollstars nehmen es zur Kirchweih mit der Spvg Eicha auf

Luis will es machen wie die Profis. Direkt passen, wie er es schon oft bei Champions-League-Übertragungen im Sportheim der Spvg Eicha gesehen hat. Doch der Plan misslingt, und die mahnenden Worte von Trainer Florian Stark lassen nicht lang auf sich warten. "Den Ball erst annehmen und dann weiterspielen. Du schaffst das, Luis", sagt der 22-Jährige, der seit vergangenem Herbst ehrenamtlich die OB-Ollstars coacht. Die Fußballmannschaft der offenen Behindertenarbeit Oberfranken (OBO) gibt es seit zehn Jahren, aktuell gehören 15 Spieler zum Kader. Einmal pro Woche wird trainiert - üblicherweise auf dem Gelände der Pestalozzi-Schule in Coburg.

Diesmal haben sich die OBO-Kicker jedoch in Eicha eingefunden. Quasi, um sich mit dem Platz des kommenden Gegners vertraut zu machen. Gegner zu finden ist laut Trainer Stark gar nicht so einfach. Eine Handvoll Spiele pro Saison und alle zwei Jahre ein buntes Turnier - mehr kommt meist nicht zustande. "Deshalb sind wir froh, dass sich die Spvg Eicha bei uns gemeldet und uns ein Kirchweih-Spiel angeboten hat", berichtet Stark.

Vereinsvorsitzender Mike Gallinsky hatte Handlungsbedarf gesehen, nachdem ihm seine Töchter - beide im sozialen Bereich tätig - von den Schwierigkeiten der OB-Ollstars berichtet und den Kontakt hergestellt hatten. Mit dem Vorschlag, das Team zu unterstützen, rannte Gallinsky bei seinen Vorstandskollegen offene Türen ein. Schnell war die Idee eines Benefizspiels am Kirchweih-Freitag, 23. August, geboren. "Wir freuen uns auf viel Gaudi und Spaß, ein schönes Spiel zwischen euch und einer Vereinsauswahl und darauf, dass wir hinterher gemeinsam im Festzelt feiern", erklärt Gallinsky am Rande der Trainingseinheit.

Es gibt auch noch eine Überraschung

Die Spvg Eicha wolle aber auch darüber hinaus etwas für die OBO-Kicker tun. Was genau? Dazu hüllt sich der Vorsitzende in Schweigen. "Das soll eine Überraschung sein. Ich lade euch aber ein, am Kirchweih-Sonntag, der erstmals unter dem Motto ,Trächer Kinder-Kerwa‘ stehen wird, für eine kleine Übergabe-Zeremonie noch einmal bei uns vorbeizukommen", sagt Gallinsky zu den Fußballern.

Dabei sein wird dann auch der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Mittag, der als OBO-Mitglied gern die Schirmherrschaft für dieses Kirchweih-Spiel übernommen hat und sogar mitkicken will. In der B-Jugend, als Eicha eine Spielgemeinschaft mit der DJK/FC Seßlach führte, steckte Mittag sogar für zwei Spielzeiten im gelb-schwarzen Trikot. Doch das ist 20 Jahre her - und so will der Politiker nicht allzu große Erwartungen schüren. "Ich danke euch, dass ich mitmachen darf und hoffe, ihr scheucht mich nicht zu sehr über den Platz und schimpft nicht, wenn ich das Tor nicht treffe. Das war schon früher nicht meine größte Stärke."

Mittag lobt den Ansatz der OBOs, dass in ihrem Team Menschen mit und ohne Handicap zusammen auf dem Platz stehen. "Da darf es auch überhaupt keine Diskussion geben. Es geht einzig um Gemeinschaft." Das kann Manuel Selg, Mannschaftsmitglied und Vorsitzender des OBO-Fördervereins nur bestätigen. "Wir sind ein Team, das Kameradschaft und Gleichberechtigung lebt. Der Fokus liegt auf Spaß und Gemeinschaft und darauf, dass bei uns jeder eine Heimat findet, der es im normalen Fußballverein schwer haben würde." Natürlich wollen sich die Kicker auch fußballerisch weiterentwickeln und am Kirchweih-Freitag in Eicha eine gute Figur machen.

Trächer Kerwa 2019

Donnerstag, 22. August: Merchessen im Festzelt

Freitag, 23. August: Fußballspiel der OBO-Ollstars gegen eine Vereinsauswahl, anschließend Festbetrieb mit der Party-Pop-Band "Deschawü"

Samstag, 24. August: Festbetrieb mit der bayerischen Partyband "Geile Zeit"

Sonntag, 25. August: 1. Trächer Kinderkerwa (13.30 bis 16 Uhr), Spiel und Spaß mit Hüpfburg, Mitmach-Stationen usw. Zeitgleich Fußballspiele der 1. und 2. Herrenmannschaft. Anschließend Festbetrieb mit "Wart-a-moll"