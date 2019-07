Niederfüllbach vor 1 Stunde

Raub

Zeitungsausträger in Oberfranken im eigenen Auto überfallen und ausgeraubt

In Niederfüllbach im Landkreis Coburg ist ein Mann mitten in der Nacht in seinem eigenen Auto ausgeraubt worden. Während der Zeitungsausträger in seinem Fahrzeug Zeitungen sortierte, öffnete sich plötzlich die Fahrertüre.