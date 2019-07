Niederfüllbach wirft "Mönche" aus dem Pokal-Wettbewerb

Mit 1:4 verlor der Bezirksligist beim Kreisligisten TSG Niederfüllbach und ist damit aus dem Wettbewerb überraschend ausgeschieden. Für die Mönchrödener war es drei Tage vor dem Saisonstart vielleicht ein Warnschuss im richtigen Moment. Die ambitionierten Füllbacher sendeten dagegen mit diesem Resultat ein eindrucksvolles Zeichen an die Kreisliga-Konkurrenz. Die Meisterschaft in der höchsten Liga des Kreises wird wohl in der in zehn Tagen beginnenden Punktrunde nur über das mit mehreren höherklassig erfahrenen Spielern stark aufgerüstete Team von Trainer Markus Scheffler führen.

TSG Niederfüllbach - TSV Mönchröden 4:1 (1:0)

Eine Überraschung gelang der TSG gegen einen insgesamt doch arg enttäuschenden Bezirksligisten aus Mönchröden. Die 320 Zuschauer hätten aufgrund der Anfangsphase wohl nicht mit so einem deutlichen Ausgang gerechnet, denn die Gäste dominierten die erste Hälfte zumindest von den Spielanteilen komplett. Als Köhn jedoch in aussichtsreicher Position aus acht Metern nach einer Quergabe von Biemann an Torwart Rädlein scheiterte (15.) und der TSG-Keeper nur kurz später mehrere Abschlüsse der Gästeoffensive vereitelte, blieben die Gästebemühungen ertraglos. Dies sollte sich unmittelbar vor der Pause in Person von Leo Scheler rächen, der auf TSG-Seite einen gefühlvollen langen Schlag von C. Fischer gegen eine aufgerückte Gästeabwehr zum 1:0 verwertete (45.).

In Durchgang zwei fand die blutjunge Gäste-Elf überhaupt keinen Zugriff mehr auf die Partie. Die TSG wurde von Minute zu Minute immer spielbestimmender und hatte mit C. Fischer den Matchwinner in ihren Reihen. Diesem gelang per Dropkick aus 20 Metern in das linke Toreck sehenswert das 2:0 (55.). Nur kurze Zeit später war es erneut C. Fischer, der sich nach Flanke von M. Friedlein gegen zwei Verteidiger durchsetzte und das 3:0 markierte (64.).

Die TSG, die sich förmlich in einen Rausch spielte und in allen Belangen überzeugte, wurde auch durch eine Gelb-Rote Karte für den Ex-Mönchrödener Manuel Friedlein nicht verunsichert (69.). Mit dem nächsten Hausherrenangriff folgte gar das 4:0 durch den eingewechstelten Ernst, der eine Quergabe des noch 17-jährigen Fleischmann stark verwertete (73.). Den Gästen gelang in der 85. Minute lediglich Ergebniskosmetik durch den wiedergenesenen Ex-Niederfüllbacher J. Späth zum 4:1. - Zuschauer: 320. - SR: Jonas Kux (SC Germania Stöppach/Haarth).babüFC A'kunstadt/Woffendorf -

TSV Meeder 1:4 (1:2)

Die Gäste gingen vom Anstoß weg durch Christian Dreßel in Führung. In der 8. Minute ackerte sich Tobias Natterer durch die TSV-Abwehr und glich zum 1:1 aus. Nach Chancen auf beiden Seiten brachte Lukas Dreßel die Gäste kurz vor der Pause erneut in Front. Im zweiten Durchgang besaß Meeder ein spielerisches Übergewicht. Die Vorentscheidung für die Mannschaft von Spielertrainer Bastian Bauer fiel kurz nach der Pause, als Denis Mujanovic auf 3:1 stellte (52.). Den Deckel endgültig drauf machte Benjamin Kraußer mit seinem 4:1 sieben Minuten vor dem Ende.dr VIERTELFINALE TSV Steinberg - FC Mitwitz 0:2 Altenkunstadt/W. - Meeder 1:4 Niederfüllbach - TSV Mönchröden 4:1 Freitag, 19. Juli, 18.30 Uhr: 95. VfR Johannisthal - FC Stockheim Halbfinale Mittwoch, 14. August, 18.30 Uhr: Sieger 95 - FC Mitwitz TSV Meeder - TSG Niederfüllbch