Nicht angeleint: Zwei Schäferhunde fallen Joggerin in Coburg an

Die beiden Schäferhunde waren nicht angeleint - plötzlich passierte es: Sie griffen eine vorbeilaufende Joggerin an und bissen sie. Bei dem Angriff zog sich die 50-jährige Joggerin am Sonntag um 09:10 Uhr leichte Verletzungen zu. Der Vorfall ereignete sich in Löbelstein.Die Joggerin tauschte noch vor Ort mit der Hundehalterin die Personalien aus und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Coburger Polizei. Gegen die 57-jährige Hundehalterin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.