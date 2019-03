Neustadter Publikum bejubelt Marimba-Duo

Denn die polnische Künstlerin Katarzyna Mycka und der spansiche Marimba-Virtuose Conrado Moya präsentierten Johann Sebastian Bachs Zyklus der "Goldberg-Variatonen" in einer Fassung für zwei Mrimbaphone.

Ursprünglich war das Werk des Thomaskantors für Cembalo konzipiert. Im ersten Teil erklangen zuvor unter anderem Werke von Maurice Ravel und Astor Piazzolla.

Künstler zu Gast in der "Kultur.Werk.Stadt"

Marimba-Duo Die polnische Künstlerin Katarzyna Mycka, Jahrgang 1972, und der spanische Marimba-Spieler Conrado Moya treten als Duo auf. Bei ihrer Annäherrung an Johann Sebastian Bachs ursprünglich für Cemablo konzipierten "Goldberg-Variationen" lassen sie sich leiten von den historischen Anforderungen der Stücks. Conrado Moya wurde im Jahr 1989 in Alicante/Spanien geboren. Bereits im Alter von sechzehn Jahren begann er das Studium der Marimba bei Sisco Aparici in Valencia, welches er 2001 mit Auszeichnung beendete. Gegenwärtig absolviert Conrado Moya ein Master-Studium an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin bei Rainer Seegers, Biao Li und Franz Schindlbeck. Einen ausführlichen Bericht mit vielen Fotos vom Auftritt des Marimba-Duos in Neustadt finden Sie hier Einen Bericht mit vielen Fotos vom Konzert des Festivals junger Künstler Bayreuth in der "Kultur.Werk.Stadt" in Neustadt finden Sie hier