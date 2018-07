Neustadter Gebrauchtwagenhändler festgenommen

Der 53-jährige Mann betreibt einen Gebrauchtwagenhandel und soll als Vermittler beim Weiterverkauf von Fahrzeugen Verkaufserlöse in Teilen für sich behalten oder überhaupt nicht ausbezahlt haben. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag mit. Die aufgenommenen und umfangreichen Ermittlungen der Polizei Neustadt führt nun die Kriminalpolizei Coburg fort.



Im Sommer 2017 hatte die Polizei Neustadt bei Coburg nach einer Anzeige die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. Demnach soll der 53-Jährige den Auftraggeber über den tatsächlichen Verkaufserlös getäuscht und entsprechende Beträge für sich behalten haben. Die weit über 200 Geschädigten verteilen sich über das gesamte Bundesgebiet.



Die Kriminalpolizei Coburg hat die komplexen Ermittlungen gegen den Mann wegen Betrugs und Untreue im Juni übernommen. Die Polizei Neustadt stellte zudem nach Polizeirecht sicher, dass bereits auf dem Firmenareal stehende Fahrzeuge nicht mehr weiterverkauft werden können und verhinderte dadurch weiteren Vermögensschaden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging Ende Juni Haftbefehl gegen den 53-Jährigen. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.