Schüsse im Wald? Passanten alarmieren Polizei: Am Donnerstag (28. März 2019) haben Passanten in Neustadt bei Coburg (Oberfranken) angeblich Schüsse in einem Waldgebiet gehört. Dies berichtet die örtliche Polizei. Das Waldgebiet befindet sich im Neustädter Stadtteil Ketschenbach.

Die Beamten umstellten das Gebiet und suchten es ab. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Wald. Zahlreiche Passanten wurden befragt - bisher dauern die Ermittlungen noch an.

