Neustadt bejubelte virtuose Cellistin

Im Zentrum des Abends stand die Uraufführung der 2. Sinfonie des in Ahorn lebenden Komponisten Gerhard Deutschmann.

Das Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt unter der Leitung von Hans Stähli huldigte nach der Pause dem Komponisten Jacques Offenbach zu dessen 200. Geburtstag. Auf dem Programm stand Offenbachs selten gespieltes Cellokonzert. Solistin war die Cellistin Hanna Pyrozhkova.

Uraufführung bei den Musikfreunden Neustadt

Der Komponist 1933 in Königsberg/Preußen geboren, absolvierte Gerhard Deutschmann sein Studium der Schulmusik in München. Als Musiklehrer war er in Coburg an den Gymnasien Ernestinum und Albertinum tätig. Seit 1963 schreibt er Musikkritiken für das Coburger Tageblatt. Von 1969 bis 1983 dirigierte er als Chorleiter des Konzertchors Coburg Sängerkranz zahlreiche Konzerte in der Region und leitete 1993 die Uraufführung seiner 1. Sinfonie. Für sein umfangreiches kompositorisches Schaffen wurde er mit einer Vielzahl von Preisen bedacht. Mit seiner Kantate "La Musica" gewann er im Jahr 1975 den 1. Preis beim Kompositionswettbewerb in Barcelona. In insgesamt etwa 20 Verlagen sind zahlreiche Werke erschienen, darunter viele Chor- und Instrumentalwerke Orchester-Geschichte Die Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt wurde 1925 gegründet. Nach dem schwierigen Wiederbeginn nach Kriegsende begann 1952 die Ära von Rudolf Potyra als Chefdirigent des Orchesters. Bis in die 50er Jahre waren die Musikfreunde ein Orchester aus Neustadtern und für Neustadter. Nach dem Fall der innerdeutschen Grenze 1989 fanden auch Musikliebhaber aus Sonneberg den Weg in das Orchester. Nachfolger Potyras als Leiter wurde Rolf Otto. Seit April 2013 ist Hans Stähli, längjähriger ehemaliger Erster Kapellmeister des Landestheaters, Chefdirigent des Orchesters. Einen ausführlichen Bericht mit vielen Fotos vom Sinfoniekonzert der Musikfreunde Neustadt finden Sie hier

Einen Bericht über das Open-Air-Konzert der Musikfreunde Neustadt im Freibad Bademehr finden Sie hier