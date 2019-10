Gewalt in der Beziehung: 38-Jähriger prügelt Lebensgefährtin bewusstlos

Gegen 23.30 Uhr kam es zwischen dem 38-Jährigen und der 29-Jährigen in der gemeinsam bewohnten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zum Streit. In dessen Verlauf schlug der Mann so auf die Frau ein, dass diese für kurze Zeit das Bewusstsein verlor.

Ein 40-Jähriger, der die Streitigkeit mitbekam und schlichtend eingreifen wollte, wurde ebenfalls durch den 38-Jährigen attackiert und leicht verletzt. Eine Streife der Polizei Neustadt b.Coburg nahm den 38-Jährigen vorläufig fest. Die Verletzungen der Frau mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am Samstagnachmittag gegen den 38-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.