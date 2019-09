Neustadt bei Coburg: Welpe angebunden und allein gelassen - wem gehört der Vierbeiner?

Am Dienstag (10. September 2019) ist am Parkplatz Arnoldgymnasium in Neustadt bei Coburg ein circa vier Monate alter Mischlingswelpe angebunden aufgefunden worden. Der kleine Vierbeiner wartete etwa zwei Stunden auf sein Herrchen, bis eine Frau den Hund in ihre Obhut nahm.

Wem gehört der kleine Hund?

Nun wird nach dem Besitzer des Hündchens gesucht. Das Tier wird folgendermaßen beschrieben:

beiges Fell

schwarze Schnauze

schwarze Ohren

weiße Pfoten

circa vier Monate alt

Wer den Vierbeiner kennt oder vermisst oder den Besitzer kennt, möchte sich bitte beim Tierschutzverein unter Telefon 09568/859566 melden.