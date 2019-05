Helle Aufregung auf einem Hof in Fechheim in Neustadt bei Coburg am Dienstagabend: Ein Pferd war in einen Schacht gerutscht und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Wie die Freiwillige Feuerwehr Neustadt bei Coburg auf Facebook berichtet, wurde sie am 21. Mai um 18.30 Uhr zu einer "Großtierrettung" nach Fechheim gerufen.

Das braune Pferd war auf einem Hof in einen Schacht gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Mehrere Feuerwehren aus dem Stadtgebiet von Neustadt bei Coburg und die Kameraden aus Rödental rückten zur Rettung an. Auch ein Tierarzt wurde hinzugerufen.

Da der Schacht auf der einen Seite nicht befestigt war, konnte mit Hilfe eines Baggers ein Rampe für das Pferd gebaggert. Das Tier konnte dann selbst aus dem Schacht herauslaufen.