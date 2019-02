Neustadt bei Coburg: Betrunkenes Paar prügelt sich

Wie die Polizei mitteilt, sind in der Sudetenstraße in Neustadt bei Coburg ein 26-jähriger Mann und seine 25-jährige Freundin wegen einer Nichtigkeit in Streit geraten.

Der Streit war offenbar nicht die erste heftige Auseinandersetzung der beiden, jedoch gingen die beiden Betrunkenen nun mit Fäusten aufeinander los. Die Frau erlitt einen Nasenbeinbruch, ihr Freund wurde ebenfalls verletzt. Während sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste, konnte er das Krankenhaus nach er Behandlung wieder verlassen.

Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

