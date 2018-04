Neues Buch vom Natur-Coach aus Coburg

Der aus Coburg stammende Natur-Coach Dirk Stegner hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt "In Wahrheit ich"und geht auf 116 Seiten dem Phänomen nach, wie sehr die Meinungen anderer Menschen unbemerkt das eigene Leben negativ beeinflussen können und wie man sich dagegen wehren kann.



"Jeder kennt sie doch", erklärt Dirk Stegner, "diese Momente, in denen man sich ungewollt genau so verhält, wie es andere gerne hätten." Meist geschehe dies aus reiner Höflichkeit, falscher Rücksichtnahme oder auch aus einem durch die sozialen Medien auferlegten Gruppenzwang heraus. Immer mehr Menschen würden heute "fremdgesteuert" leben, hat Dirk Stegner beobachtet.



In seinem neuen Buch schildert der Natur-Coach aus eigener Erfahrung, wie die Sichtweisen anderer zeitweise in seinem Leben die Regie übernahmen und welche Strategien er entwickelte, diesen zu entgehen. "Ich hatte es einfach satt, dass mir andere Menschen ständig erzählen, wie mein Leben funktioniert", erinnert sich Dirk Stegner. Inspiriert durch jede Menge solch gut gemeinter Ratschläge, begann er sich gedanklich tiefer mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Er stellte dabei fest, "dass es neben ganz offensichtlichen, auch jede Menge subtiler Angriffe auf die eigene Meinungsfestigkeit gibt", wie er erzählt: Angefangen von gesellschaftlichen Erwartungshaltungen, über familiäre Prägungen, bis hin zu Kommentaren und Bewertungen in den sozialen Netzwerken. In seinem Buch will Stegner deshalb aufzeigen, wie jeder souverän mit "Fremdwahrheiten" umgehen kann, ohne die eigenen Bedürfnisse zu weit aus dem Auge zu verlieren.



Der 1972 geborene Dirk Stegner ist in Creidlitz aufgewachsen und hat 1991 am Gymnasium Ernestinum sein Abitur gemacht. Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik und langjähriger Tätigkeit als Internetfachmann, begann er sich aufgrund eigener gesundheitlicher Probleme mit alternativen Behandlungsmethoden für stress- und angstbedingte Erkrankungen auseinanderzusetzen. Heute lebt und arbeitet er als Autor, Natur-Coach und psychologischer Berater in seiner Heimatstadt.



"In Wahrheit ich: Wie die Sichtweisen anderer mein Leben bestimm(t)en"; erschienen bei Books on Demand, erhältlich für 11,99 Euro auch im Buchhandel. In Kürze erscheint auch eine Version als E-Book für 6,49 Euro.