Neues aus Coburgs Einkaufsmeile

Am Mittwoch hat in den ehemaligen Räumen der "Nordsee" in der Spitalgasse 6 "Rituals" eine Filiale eröffnet. Statt Fisch gibt's dort nun hochwertige Pflegeprodukte.Fast zeitgleich haben wenige Meter weiter, in der Spitalgasse 24, auch schon die nächsten Umbauarbeiten begonnen. Denn in die ehemaligen Räume der Metzgerei Schnapp (vorher Spielmann) wird - voraussichtlich noch im dritten Quartal 2018 - die "Nordsee" neu eröffnen.Weitere Hintergründe zu Veränderungen in Coburgs Einkaufsmeile Spitalgasse/Steinweg lesen Sie hier