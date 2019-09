Neuer Coburger GMD-Kandidat: Carter statt Klumpp

Intendant Bernhard F. Loges hat nun Daniel Carter, seit dieser Spielzeit Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin, als Kandidat nachnominiert. Daniel Carter übernimmt die musikalische Leitung des 2. Sinfoniekonzerts des Philharmonischen Orchesters Landestheater Coburg (verbunden mit der Moderation des Concertinos zum Sinfoniekonzert) sowie der Vorstellung von Georges Bizets Oper "Carmen" am 13. November im Großen Haus.

Daniel Carter ist seit der Spielzeit 2019/2020 Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin und dirigiert dort zahlreiche Vorstellungen, beispielsweise "Die Zauberflöte", "Les contes d"Hoffmann" und "Il Barbiere di Siviglia".

Von der Spielzeit 2015/2016 bis 2018/2019 war der australische Dirigent Erster Kapellmeister am Theater Freiburg, wo er ein breites Repertoire von Opern - darunter mehrere Uraufführungen - und Konzerten dirigierte. Er debütierte in den vergangenen Spielzeiten an der Oper Köln, beim Münchener Kammerorchester, am Theater Trier, am Aalto-Musiktheater Essen und dirigierte wieder das Queensland Symphony Orchestra sowie die Akademie des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks.

Von 2013 bis 2015 war Daniel Carter, der Komposition und Klavier an der University of Melbourne studierte und 2012 mit dem "Brian Stacey Award", einem Preis für australische Nachwuchsdirigenten, ausgezeichnet wurde, an der Hamburgischen Staatsoper engagiert, zuerst als Korrepetitor und dann als Dirigent und Musikalischer Assistent der Generalmusikdirektorin Simone Young.