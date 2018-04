Neuer Chef für die Kunstsammlungen auf der Veste Coburg

Dr. Sven Hauschke wird neuer Leiter der Kunstsammlungen auf der Veste Coburg. Diese Personalie hat jetzt das bayerische Kunstministerium bekanntgegeben.



Sven Hauschke kommt quasi aus den eigenen Reihen: Er ist bislang für das Europäische Museum für modernes Glas und den Bereich Kunsthandwerk verantwortlich. Diese Tätigkeiten wird er auch künftig ausüben.



Auf der Veste tritt Hauschke die Nachfolge von Dr. Klaus Weschenfelder an, der Ende April in den Ruhestand geht.



Seine Stellvertreterin wird Stefanie Knöll, die in den Kunstsammlungen auf der Veste Coburg das Kupferstichkabinett leitet.