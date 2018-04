Neue Veranstalter, neues Konzept

Das Coburger Vogelschießen ist zwar noch etwas hin, eines der Highlights, der Nachmittag der Generationen, ist aber schon geplant. Es ist bereits die 13. Auflage, obwohl die Veranstaltung aus Kostengründen fast nicht stattgefunden hätte. "Wir sind froh, dass es doch wieder geklappt hat. Der Wunsch nach einer Fortsetzung kam sehr häufig auf", sagt Angelika Beilein vom Seniorenbeirat. Das Besondere in diesem Jahr: ein neues Konzept mit neuen Künstlern.



Der Konzertservice Rodewald gestaltet in Kooperation mit Sänger Ronny Söllner ein gut vierstündiges Unterhaltungsprogramm mit Musik und humorvollen Elementen. Die Schützengesellschaft nimmt weiterhin als Partner und Helfer teil. Außerdem stellt sie das Zelt und Teile der Technik zur Verfügung.



Neben Sänger und Entertainer Ronny Söllner gehört zu diesem Konzept auch die langjährige Stimme der Gruppe "Fernando Express", Birgit Langer. Bereits 2016 waren "Fernando Express" zu Gast beim Coburger Schützenfest, allerdings mit der aktuellen Frontfrau Heidi Schütz. Zudem singen und tanzen die "Evergreens", Regina und Dieter Steiner, die in Windeseile ihre Kostüme wechseln. Dieter Steiner spielt einen Leierkasten, in dem drei verschiedene Instrumente verbunden sind.



Zum Programm gehört auch der Komiker Jens Bähring . In seiner Rolle als "Mutter Ute" macht er Witze über ihr turbulentes Leben.



Zusätzlich zur Unterhaltung wird Kaffee und Kuchen angeboten. Im Zelt gibt es auch eine Betreuung für Behinderte. Im Eintritt sind, wie im vergangenen Jahr , ein Verzehrbon für ein Brötchen und ein Getränk sowie die Sitzplatzreservierung inbegriffen. Der Kartenvorverkauf beginnt Ende April in allen Filialen der VR-Bank Coburg, dem Bürgerbüro im Rathaus und im Awo-Treff am Bürglaßschlösschen. "Der Eintrittspreis wird sich voraussichtlich auf 15 Euro belaufen", sagt Holger Diez, Leiter des Sozialamts Coburg. Allerdings muss das der Seniorenbeirat erst noch beschließen.



Organisatorisches

Termin Montag, 30. Juli ab 12.30 Uhr im Schützenzelt auf dem Ketschenanger



Tickets Ab Ende April in allen Filialen der VR-Bank Coburg, dem Bürgerbüro im Rathaus und im Awo-Treff am Bürglaßschlösschen



Preis voraussichtlich 15 Euro