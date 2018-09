Neue Single von Angela Henn

An diesem Freitag erscheint die neue Single von Schlagersängerin Angela Henn aus Grub am Forst (Landkreis Coburg). In "Mein Herz brennt" geht es darum, dass es in einer Beziehung nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen gibt", wie Angela Henn erklärt.

Im Gespräch mit dem Coburger Tageblatt äußert sie sich außerdem zum Stand der Dinge in Sachen "Schlagerhotel" in Fürth am Berg und verrät, welche Pläne sie und ihr Verlobter haben - den Text finden Sie hier