Neue Möglichkeit der Tagespflege in Ebersdorf bei Coburg

"Das BRK hat mit dem neu erstellten ,Tagestreff in der Altstadt‘ der Gemeinde ein tolles Geschenk gemacht", betonte Bürgermeister Bernd Reisenweber (BG) bei der offiziellen Eröffnung, die von zahlreichen Ehrengästen wahrgenommen wurde. Reisenweber ergänzte: "Die Einrichtung ist erste Sahne, hier passt auch die Betreuung."

BRK-Kreisgeschäftsführer Juergen Beninga stellte eingangs fest, dass hier ein Baustein der pflegerischen Versorgung und Betreuung für die Bevölkerung von Ebersdorf und Umgebung durch das Bayerische Rote Kreuz installiert worden sei. Beschlossen wurde der Bau vom BRK-Vorstand im November 2017 auf einem zugekauften Grundstück westlich des BRK-Hauses für Betreuung und Pflege. 770 000 Euro wurden investiert, wobei 241 000 Euro Zuschuss vom Deutschen Hilfswerk flossen.

Offener Grundriss

Architektin Marion Setzer nannte zwei Herausforderungen bei der Planung. Zum Einen war es das Ziel, jeden Quadratmeter effektiv zu nutzen, wobei ein großer offener Raum für 20 Personen geschaffen wurde. Daneben gibt es unter anderem einen offenen Küchenbereich für therapeutisches Kochen, Rückzugs-, Sanitär- und Therapieräume. Zum Anderen sollte ein Wachstum möglich sein durch einen offenen Grundriss. "Es wurde ein grüner und heller Akzent gesetzt", meinte die Planerin.

Es stehen 272 Quadratmeter zur Verfügung. Landrat Sebastian Straubel (CSU/Landvolk) ließ wissen, dass mit der Einrichtung eine wertvolle Ergänzung in der Seniorenpflege geschaffen worden sei - und das für den gesamten Landkreis.

Pflegedienstleiterin Katrin Engel, die ihre Freude über das gelungene Bauwerk zum Ausdruck brachte, verglich das Zusammensein in der Tagespflegeeinrichtung mit den "Bremer Stadtmusikanten", denn alles werde mit Spaß gemacht und niemand sei hier allein. Pfarrerin Kathrin Neeb war es vorbehalten, den kirchlichen Segen auszusprechen. Ein solches Haus habe auch etwas mit Barmherzigkeit zu tun, meinte sie.

Geselligkeit und Geborgenheit

Der Grundgedanke der Einrichtung ist, dass Senioren weiterhin zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung wohnen können, jedoch tagsüber die BRK-Tagespflege in Anspruch nehmen können, wobei die Mitarbeiter dafür besonders ausgebildet sind. Die Betreuung soll eine Entlastung für pflegende Angehörige sein oder den Umzug in ein Pflegeheim hinauszögern. Geselligkeit und Geborgenheit in einer Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten. Die Leistungen bestehen unter anderem in der Alltagsgestaltung, gemeinsamen Mahlzeiten, Beschäftigungsangeboten, aktivierender Pflege und Betreuung, Beratungen sowie einem Hol- und Bringdienst. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09562/3808761.