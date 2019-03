Deutsche Meisterschaften: Wird Aenne Rebhan vom Coburger Mohr neue Fußstapfen setzen ?

Die Tanzsportgarde Coburger Mohr könnte bald Vereinsgeschichte schreiben: Die elfjährige Aenne Rebhan wird am Samstag (29. März) an der 48. Deutschen Meisterschaft in Braunschweig antreten. "Für den Verein ist das ein Aushängeschild. Wir hatten etliche Meisterschaften, aber in der Jugend noch kein Mariechen mit diesem Titel", sagt Cheftrainerin Ramona Scholz.

Coburger Mohr auf Erfolgskurs

Den Deutschen-Meister-Titel konnte bisher Michelle Maldonado 2009, 2010 und 2012 holen. Die heute 23-Jährige ist mittlerweile als Nachwuchstrainerin tätig. Ihr Schützling: Aenne Rebhan. Das Ausnahmetalent aus Nordhalben (Landkreis Kronach) wurde im vergangenen Jahr deutsche Vizemeisterin der Jugend-Tanzmariechen und holte sich heuer den ersten Platz bei den Süddeutschen Meisterschaften. "Ich bin natürlich stolz auf die kleine Aenne. Ich habe sie mit fünf Jahren als kleines Mariechen bekommen und sie ist vom schüchternen Mädchen zur großen Aenne geworden", erzählt Michelle Maldonado.

Im Wettkampf will ihr Schützling alles geben. "Es ist ein großer Auftritt für die Aenne, auf den sie schon das ganze Jahr hintrainiert hat", so Ramona Scholz. Zweimal in der Woche trainiert sie für den Wettkampf, nimmt Ballettstunden und ist zu Hause aktiv.

Mit der Startnummer acht von elf tritt sie am Turnier dreimal auf: Beim Schautanz, als Mariechen und in der Jugendgarde. "Das Mariechen mag ich am meisten, weil, wenn man Fehler macht, betrifft das nur einen selbst und es leidet nicht die ganze Gruppe darunter", erzählt Aenne Rebhan. Dass sie Fehler macht, glaubt ihre Trainerin nicht: "Vom freien Rad bis zum Salto ist alles dabei. Man hat zwar immer Angst um seinen Schützling, aber sie beherrscht ihre Elemente so gut, dass ich sage, sie darf das tanzen."

Die Konkurrenz ist stark: "Die ersten vier Plätze liegen alle recht eng zusammen", weiß Maldonado. Wie sich Aenne Rebhan schlagen wird könne sie pauschal nicht sagen: "Gerade im Jugendbereich kann man eh nie behaupten: ,Die macht das sicher'", meint die Trainerin. Denn die Leistung sei stark abhängig von der Tagesform und davon, was im Kind vor sich geht.

"Für mich ist das ein Traum, aber ich bin schon froh, überhaupt so weit gekommen zu sein", erzählt Aenne Rebhan. "Das Ziel ist es aber schon, Deutscher Meister zu werden", macht Ramona Scholz deutlich. Das bestätigt auch Maldonado: "Es soll aber alles ohne Druck erfolgen, ihr muss es Spaß machen. Es zählt ja schon, dass sie zu den besten zehn in Deutschlang gehört."

Aenne Rebhan steht ein bedeutsames und anstrengendes Wochenende bevor. Am Freitag geht es los nach Braunschweig. Die Elfjährige ist aufgeregt, freut sich aber genau so sehr auf den Wettkampf. "Ich glaube, ich bin mehr aufgeregt als sie", sagt Michelle Maldonado und lacht. Sie schickt ja schließlich ihren Schützling aufs Parkett - mit viel Unterstützung, Motivation und einem wertvollem Tipp: "Freude zeigen und es einfach genießen."