Neue Diskussionsreihe zum Theater: Auftakt am Sonntag in der Coburger Reithalle

Start der dreiteiligen Reihe ist am Sonntag, 3. März, in der Reithalle des Landestheaters (Beginn: 18 Uhr). "Sagen Sie uns Ihre Meinung - Über das Theater mit dem Theater reden" lautet das Motto zum Auftakt. Die Podiumsgäste sind an diesem Abend Bernhard F. Loges (Intendant des Landestheaters Coburg), Michael Heinrich (Studiendekan der Fakultät Design der Hochschule Coburg) und Pia Beckmann (ehemalige Oberbürgermeisterin der Stadt Würzburg).

Theater ist eine interpretierende Kunst, die aus ihrer Zeit und dem politischen Kontext heraus die Werke betrachtet und für die Menschen gegenwärtig machen soll. Die Resonanz auf Produktionen ist geteilt.

Manche Zuschauer sehen in der Interpretation eine interessante, moderne und kritische Auseinandersetzung mit dem heutigen Zeitgeist, bei anderen werfen sich durch unerfüllte Erwartungen Fragen auf - bezogen auf Ästhetik, Interpretation, Regieführung und anderes. Der Eintritt ist frei. Moderation: Christian Limpert.