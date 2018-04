Netze gegen hungrige Rehe

Die Rehpopulation auf dem Coburger Friedhof am Glockenberg ärgert die Besitzer von Gräbern, Gärtner und auch die Friedhofsverwaltung. "Erst kürzlich kam jemand und zeigte uns einen Strauß Rosen ohne Blüten", berichtet Stefan Albert von der Friedhofsverwaltung. Einen Tag zuvor sei damit ein Grab geschmückt worden, nachts hatten sich Rehe an den Blüten gütlich getan. Etwa fünf bis sechs Rehe halten sich regelmäßig auf dem weitläufigen Friedhof auf, schätzt Albert. Gartenbesitzer in der Hohen Straße, am Eckardtsberg und in der nahen Seidmannsdorfer Straße sowie im Herrngärtnersgrund beobachteten immer wieder Rehe in ihren Gärten beim Äsen.



"Nach dem Winter sind die Tiere ausgehungert und da kommt die Frühjahrspflanzung auf den Gräbern gerade recht", weiß Gärtnermeister Tobias Debudey. Die Rehe sehnten sich nach frischen Pflanzen und machten keinen Unterschied zwischen Rosen und Stiefmütterchen, Gras und jungen Trieben. Den Ärger und die Nöte der leidgeprüften Grabbesitzer, deren gekaufte Blumen von Bambi und Co. verspeist werden, stößt in der Friedhofsverwaltung auf offene Ohren. Schließlich ist auch das Grünflächenamt selbst betroffen.



An "Wildschreck" gewöhnt

"Von der Frühjahrsbepflanzung der Soldatengräber im alten Teil des Friedhofes ist gerade eine Handvoll Blüten übrig geblieben", zeigt Tobias Debudey. Wie zum Hohn hängt noch ein kleiner dosenförmiger Apparat in einem Baum bei diesen Gräbern. Das Gerät stammt aus der Landwirtschaft und soll mit unregelmäßigen blauen Lichtblitzen und akustischen Signalen die Rehe verscheuchen. "Im vergangenen Jahr hat das noch einigermaßen funktioniert, aber inzwischen haben sich die Tiere daran gewöhnt und lassen sich davon nicht mehr stören." Darüber hinaus hätten Nachbarn gefordert, das Vergrämungsgerät zu entfernen, es störe.



Das an sich scheue Rehwild hat sich an den Menschen gewöhnt. "Wir haben die Rehe auf der Straße laufen gesehen und auf den breiten Hauptwegen", erinnert sich Stefan Albert. Genau weiß er noch von dem Schreck bei einer Urnenbestattung, "als direkt vor mir ein Reh plötzlich durch die Grabreihen gerast ist". Friedhofsgärtner haben schon versucht, die neu gepflanzten Blumen mit einer ordentlichen Prise Pfeffer zu schützen oder probierten Seifenwasser aus. Das war aber nicht von großem Erfolg beschieden.



Zur Zeit schützen feine grüne Kunststoffnetze die Pflanzen auf immer mehr Grabstellen vor hungrigen Rehen. "Das dulden wir noch bis etwa Anfang Mai", so Gärtnermeister Tobias Debudey. Nach der Friedhofssatzung (§37) dürfen Netze und Kunstblumen nicht verwendet und ohne weiteres von der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Jeden Herbst suchen Grabbesitzer immer wieder mit Netzen herabfallendes Laub zwischen Buchs, Fuchsie und Chrysanthemen zu vermeiden. Einerseits sind die Netze kein schöner Anblick, zum anderen verheddern sich Vögel darin.



Keine Jagd auf dem Friedhof

Die Jagd auf Rehe auf dem Friedhofsgelände verbietet sich. "Aber auf dem Friedhof gibt es kein freies Schussfeld, zum anderen könnten Besucher gefährdet werden", stellt Stefan Albert fest. Auch zu nächtlicher Stunde kämen Menschen, um die Gräber von Angehörigen zu pflegen. "Das mag auch mit den veränderten Arbeitszeiten zusammenhängen." Bestatter lieferten auch nachts Leichname an, auch deshalb könnten die Tore nicht permanent verschlossen werden.



"Ohnehin springen Rehe auch über die fast zwei Meter hohe Friedhofsmauer", hat Tobias Debudey schon beobachtet. Trotzdem wird nach und nach der Zaun um den Friedhof auf zwei Meter erhöht. Im benachbarten Herrngärtnersgrund würden immer wieder Rehe gejagt. Aktuell gilt für Rehwild eine Jagdschonzeit.



Keine Abfalltrennung mehr

Die Trennung von kompostierbarem und nicht kompostierbarem Abfall auf dem Coburger Friedhof läuft aus. Nach und nach wird es nur noch einen Behälter für verblühte Blumen, Pflanzen, Blumentöpfe und anderes geben. Nach den Worten von Stefan Albert von der Friedhofsverwaltung seien nahezu alle Blumen gedrahtet "und das nehmen uns die Kompostierer nicht ab". Auch andere Verunreinigungen hätten zu Reklamationen geführt. Deshalb ist das Müllheizkraftwerk die Adresse für alle Abfälle.