Nazi-Parolen in Bad Rodach mit dem Putzlappen ausgemerzt

Pfarrer Christian Rosenzweig konnte und wollte dies nicht einfach so hinnehmen. Die nationalsozialistischen Parolen, die Unbekannte eine Woche zuvor an mehr als 20 Stellen rund um Markt und Schlossplatz mit Farbe verbreitet hatten (CT vom 13.11.). Rosenzweig rief daher die Bürger zum "Putzen gegen rechte Parolen" auf - ganz im wörtlichen Sinne. Und was er erleben konnte, sprengte seine Vorstellungen. "Ich habe mit 20 Menschen gerechnet", ließ er am Sonntagnachmittag am Wallgraben wissen. Gekommen sind gut 100 Bürger, die seine Meinung teilen und den rechten Parolen zu Leibe rücken wollten.

Christian Rosenzweig erinnerte an ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer: "Wenn ein Wahnsinniger mit dem Auto durch die Straßen rast, kann ich als Pastor, der anwesend ist, nicht nur die Überfahrenen trösten oder beerdigen, sondern ich muss dazwischen springen und ihn stoppen." Pfarrer Rosenzweig sah durch die Geschehnisse in der Kurstadt ebenfalls die Notwendigkeit, dazwischen zu springen. "Es ist nicht Aufgabe des Bauhofes, den braunen Dreck verschwinden zu lassen, sondern es ist eine Sache der Bürger, hier ein positives Zeichen zu setzen", betonte Rosenzweig. Schweigen ist nach seiner Auffassung die falsche Lösung, um solchen Entgleisungen entgegenzutreten.

Vorwürfe des Pfarrers

Der evangelischen Kirche machte er den Vorwurf, dass diese zu Zeiten des Naziregimes auch geschwiegen habe. Das dürfte nach seine Worten nicht mehr passieren. Auch übte er Kritik daran, dass die Stadt nicht zu einer gemeinsamen Aktion aufgerufen hat. Bürgermeister Tobias Ehrlicher, der sich an der Putzaktion am Sonntag beteiligte, erklärte hierzu, dass man dies lange überlegt habe, dann aber zu dem Schluss gekommen sei, den "geistigen Tieffliegern" kein Podium bieten zu wollen. Mit Verachtung in der Stimme meinte das Stadtoberhaupt, dass die oder der Täter dumme Menschen sein müssen, die gar nicht wüssten, was sie tun.

Nach den einleitenden Worten und Stellungnahmen gingen die Bürger, die nicht nur aus Bad Rodach kamen, aufgeteilt in Gruppen, ans Werk und löschten die Parolen.