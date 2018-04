Die Hochschule Coburg näher an die Unternehmen und die Menschen in der Region bringen. Das ist das Ziel von Markus Neufeld. Er hat vor kurzem die Projektleitung von Creapolis übernommen, der Transfer- und Vernetzungsplattform der Hochschule Coburg. Bei ihm werden künftig die Fäden des neuen Leuchtturmprojekts zusammenlaufen. Er will das regionale Netzwerk der Hochschule intensivieren und weitere Kooperationen mit Unternehmen und Organisationen der Region initiieren.



"Ich freue mich auf ein sehr dynamisches Umfeld, eine wirklich spannende neue Tätigkeit für Creapolis und die Möglichkeit meine Erfahrungen in der Regionalentwicklung einzubringen", stellt der neue Projektmanager fest.



Erfahrung in der Regionalentwicklung

Der 35-Jährige Bamberger ist in Ostwestfalen geboren und aufgewachsen. Nach seinem Studium der Geographie, BWL und Statistik an der Universität Bamberg sammelte er erste Berufserfahrungen im Marketing und Vertrieb eines Buchverlags. Anschließend war er zwei Jahre lang bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Bamberg tätig. Zuletzt hat Neufeld als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geographie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gearbeitet und kürzlich promoviert. Dort bearbeitete und leitete er zahlreiche Projekte der Regionalentwicklung. Er stellt fest: "Vom demographischen Wandel über räumliche Entwicklungsgutachten bis zu regionaler Wertschöpfung war fast alles dabei."



Neben Markus Neufeld werden sich Anne Bergner und Josef Löffl von der Hochschule Coburg für Creapolis engagieren. Als Community-Managerin zeichnet Anne Bergner, Professorin für Integriertes Produktdesign, insbesondere für die Aktivitäten des Makerspace verantwortlich. Sie wird sich um die Vernetzungsaktivitäten im Bereich Zivilgesellschaft, Kultur und Bildung kümmern. Josef Löffl, Professor für Projekt- und Changemanagement, sorgt als Netzwerkmanager für die Vernetzung zwischen Hochschule und Wirtschaft sowie öffentlicher Verwaltung.



Prof. Susanne Aileen Funke, die als Vizepräsidentin der Hochschule Coburg das Projekt betreut, betont: "Ich freue mich, dass wir die Positionen so hervorragend besetzen konnten und das Projekt jetzt richtig Fahrt aufnimmt."



Mehr Wissenstransfer

Creapolis ist die Transfer- und Vernetzungsplattform der Hochschule Coburg. Sie wird in den nächsten fünf Jahren vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 6,5 Millionen Euro gefördert. Ziel des Projekts ist die systematische Steigerung der regionalen Vernetzung und des Wissenstransfers, um so einen Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft in der Region zu schaffen. Zentraler Baustein von Creapolis soll ein Makerspace werden. Diese High-Tech-Werkstatt wird für jeden offen sein - vom Freizeitbasteln bis zum Startup-Prototyping.