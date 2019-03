Nach Museumsdiebstahl in Eichstätt: Wie sicher sind Coburger Museen?

Im Museum für Ur- und Frühgeschichte in Eichstätt wurden am 24. Februar wertvolle Exponate gestohlen. Die Täter schlugen während der Öffnungszeiten zwei Vitrinen und ein Schaukasten mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein. Die Tat lässt Museumsdirektor Sven Hauschke nicht kalt. Er leitet die Kunstsammlungen der Veste Coburg und das Europäische Museum für Modernes Glas in Rödental.

"Wir hatten eine Dienstbesprechung über den Vorfall. Natürlich sensibilisiert so eine Tat immer, aber unsere Abteilungen sind bereits optimiert", sagt Hauschke. Die wertvollen Exponate seien rund um die Uhr, passiv in der Nacht und aktiv am Tag, gesichert.

Trotzdem wird auf der Veste manchmal Alarm geschlagen und die Polizei muss nachts ausrücken. Dennoch ist sich der Direktor sicher, dass sich die Kunstsammlungen genau am richtigen Ort befinden.

Was genau er damit meint , wie die Museen gesichert werden lesen und ob schon einmal etwas gestohlen wurde, erfahren Sieim vollständigen Artikel im Premiumbereich inFrankenPLUS.