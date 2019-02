Nach BEV-Insolvenz: SÜC hilft betroffenen Kunden aus der Patsche

Das Münchner Unternehmen BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht München beantragt. Davon betroffen sindf auch 400 regionale Strom- sowie 115 Erdgaskunden im Versorgungsgebiet der SÜC. Wie die in Coburg ansässige SÜC am Freitag mitgeteilt hat, werden sowohl die Strom- als auch die Erdgaskunden mit Wirkung zum 2. Februar in die Ersatzversorgung aufgenommen.

Die SÜC Energie und H2O GmbH wird die betroffenen Personen in den nächsten Tagen persönlich anschreiben und über die Aufnahme in die Ersatzversorgung der SÜC als Grundversorger informieren. "Selbstverständlich gewährleistet die SÜC eine übergangslose Energielieferung", heißt es in der Mitteilung des regionalen Versorgers.

Für Fragen zum Thema Ersatzversorgung steht das Kundenservice der SÜC Energie und H2O GmbH unter Telefon 09561/749-1555 sowie unter Mail contact@suec.de zur Verfügung.

Die Insolvenz der BEV ist bereits der zweite Insolvenzantrag eines Energieversorgers innerhalb der letzten zwei Monate, von dem Energiekunden aus dem Raum Coburg betroffen sind. Zuletzt stellte die DEG Deutsche Energie GmbH Ende Dezember 2018 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Auch hier nahm die SÜC Stromkunden in die Ersatzversorgung auf, darunter Privatpersonen sowie Unternehmen.