Nach Abi in letzter Minute konnte die Albertinum-Fanfare doch noch erklingen

Mit Fanfarenklängen wurde die Abiverabschiedung des Gymnasiums Albertinum eröffnet. "Normalerweise wird die Fanfare eher gespielt - nämlich sobald wir wissen, dass alle Abiturienten bestanden haben", sagt Rektor Stefan Adler. Doch dies sei erst am Freitagvormittag und somit unmittelbar vor dieser Feier der Fall gewesen. Wegen einer Sportverletzung konnte eine der Abiturientinnen ihre Prüfungen erst später ablegen. Insgesamt haben in diesem Jahr 55 Schülerinnen und Schüler das Abitur am Gymnasium Albertinum bestanden.

Nachdem diese Qualifikation nun erworben sei, gehe es darum, eine echte Mannschaft zu bilden, riet Adler in seiner Ansprache: "Einzelkämpfer und Egomanen haben keine Chance und sind zum Scheitern verurteilt." Damit meinte Adler nicht nur das gewonnene Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Rumänien am Donnerstagabend, sondern vor allem das Spiel des Lebens, das "um vieles spannender und wichtiger ist". Das Abitur sei nur eine Qualifikation, nach der nur noch bei der Einschreibung in der Hochschule gefragt werde.

Ein neuer Anfang

"Im Spiel des Lebens könnt ihr Großartiges erreichen", sagte Adler, dafür laufe das Spiel unter verschärften Bedingungen. Ein neuer Anfang stehe bevor: "Wer nicht anfängt, wird nicht fertig, und wer anfängt, hat bereits die Hälfte des Vorhabens gemeistert." Mit Neuanfängen haben die Abiturienten seiner Meinung nach genug Erfahrung. "Damals, 2011, hat das Qualifikationsturnier begonnen, alle Abiturienten waren noch fremdgesteuert", erinnerte Stefan Adler. Jetzt sei mit dem Abitur die Teilnahme an der Champions-League gesichert.

Es sei an der Zeit, als richtig Erdachtes anzugehen, flügge zu werden und den freien Flug zu praktizieren. "Jeder hat eine Vorstellung vom Leben, es ist wichtig, nicht auf die Vorstellungen anderer zu hören", so Adler. Zum Abschluss seiner Rede wies er durch eine buddhistische Geschichte darauf hin, wie wichtig es ist, sich seines Verstandes zu bedienen: "Jeder der fünf Blinden hat einen Teil des Elefanten ertastet und alle hatten Recht in ihrer Wahrnehmung", sagte er, trotzdem konnte keiner begreifen, was den Elefanten ausmacht.

Stellvertretend für den gesamten Abiturjahrgang hielten Franziska Gömmel und Benedict Edelmann die Schlussworte. "Wir machen den Sack so zu, wie wir ihn damals aufgemacht haben - mit dem Albertiner Abc", kündigte Edelmann an. Er und seine Mitrednerin erinnerten anhand der Buchstaben unter anderem an Klassenfahrten nach England, Berlin und an den Gardasee. Aber auch die Prüfungen und das Durchhaltevermögen, das bis zum Abitur nötig war, waren Teil der Rede. Der Dank der Abiturienten richtete sich vor allem an die Oberstufenkoordinatoren und die Sekretärinnen, die jederzeit zur Verfügung standen.

Musikalisch wurde die Abiturverabschiedung durch das Sinfonische Streichorchester und das Sinfonische Blasorchester des Gymnasiums untermalt. Das Vocalensemble des Jahrgangs trug thematisch passend außerdem das Lied "Je vole" vor, das von einem Kind handelt, das von zu Hause fortgeht. Zum Abschluss kam der gesamte Abiturjahrgang auf die Bühne und sang das Lied "Don't stop me now".

14 Mal die Eins vor dem Komma

Mit einem Notendurchschnitt von unter 2,0 bestanden Linnéa Benz, Jyoti Eberle, Franziska Gömmel, Leonhard Held, Simon Letzer, Nathan Metzger, Michael Müller, Marwin Oster, Andre Pfrommer, Viktória Racinová, Kassandra Schirsner, Laura Schröpfer, Jule Schwarz und Lisa Stöckl ihr Abitur. Sie erhielten eine Prämie vom Förderverein der Schule für sehr gute Leistungen in der Abiturprüfung. (Namen aller Abiturienten siehe Meldung rechts)