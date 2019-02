Musterhauseröffnung in Oberlauter

Der beste Service für die zukünftigen Bauherren ist ein Musterhaus. Bis ins letzte Detail zeigt das Musterhaus auf, wie das eigene Heim einmal aussehen kann. Dabei können die Erwartungen die man an sein neues Haus setzt, hervorragend überprüft werden. Zudem ist es in jeder Hinsicht architektonisch und energetisch perfekt geplant und konzipiert.

Ergänzung kreativer und architektonischerStilelemente

Dass man dabei auf eine ansprechende äußere Gestaltung des Hauses nicht verzichten muss, zeigt das neue Musterhaus der Rödentaler Firma Schopf & Teig. Die normale Rechteckform des Grundrisses wurde dabei kreativ ergänzt. So sind die durch die Garagen-Carport-Kombination integrierte Eingangsüberdachung und die große Schiebetür im Erdgeschoss zusätzliche architektonische Stilelemente. Zusätzlich wurde noch sehr viel Wert auf die Farbgestaltung gelegt, denn die grauen Fenster und die anthraziten Tonziegel bilden einen modernen Kontrast zum weißen Außenputz.

Aber auch das Innenleben des Hauses bietet eine Fülle von außergewöhnlichen Überraschungen. So besticht die offene Küche mit zusätzlichen Essplatz durch ihre Schlichtheit und Funktionalität. Ein echter architektonischer "Hingucker" ist die Wangentreppe mit LED-Beleuchtung und Edelstahlsprossen. Dabei laden die verschiedenen Erdtöne auf den Wänden und die Fliesen in Holzoptik als Kontrast zum weißen Innenputz sofort zum Verweilen ein. Dabei muss man schon genauer hinschauen, um den Vinyl-Designbelag im Obergeschoss vom kompletten Fliesenbelag im Erdgeschoss zu unterscheiden.

urch ständig steigende Energiepreise gewinnen Massivhäuser immer mehr an Bedeutung. Deshalb wurde das neue Musterhaus mit einer hocheffizienten Buderus-Erdgas-Brennwerttechnik mit Solar zur Warmwasser- und Heizungsunterstützung und einer Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur nach der aktuellen EnEV 2016 errichtet. Das zweigeschossige Einfamilienhaus befindet sich auf einem circa 818 Quadratmeter großen Grundstück. Die Wohnfläche beträgt im Erdgeschoss und im Obergeschoss ungefähr 137 Quadratmeter. Hinzu kommt noch ein ausgebauter Hobbyraum (circa 31 Quadratmeter) im Kellergeschoss.

Ideale Lage in Lautertal-Oberlauter

Das neue Musterhaus von Schopf & Teig befindet sich in Lautertal-Oberlauter, Hohe Leite 1 (Richtung Meeder, Baustraßenschilder weisen den Weg). Man erreicht das Musterhaus, indem man an der Kreuzung in Unterlauter (aus Coburg kommend) links Richtung Meeder abbiegt und dann anschließend wieder rechts in die "Beuerfelder Straße" fährt. Die erste Straße links im neuen Baugebiet ist die "Hohe Leite 1".

Musterhauseröffnung

Am Sonntag, 24. Februar, ist das Musterhaus in Oberlauter, Hohe Leite 1, anlässlich eines "Tag der offenen Tür" zum ersten Mal in der Zeit von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen.

An diesem Tag stehen ihnen mehrere Fachleute zur Verfügung. So kann man sich mit Vertretern der Firmen Buderus (Gasheizung und Wärmepumpen), der Firma Schiedel (Kamine und integriertes Öfensystem) und der SÜC-Coburg (Gas und Wasser) informieren.

Danach ist Musterhaus in Lautertal jeweils mittwochs und freitags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.