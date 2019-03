Musikfreunde Neustadt: Voller Einsatz für Jacques Offenbach

Bekannte und weniger bekannte Komponistennamen kombiniert die Vortragsfolge, für die das Orchester der Musikfreunde Neustadt seit Wochen intensiv probt. Unter der Leitung von Hans Stähli steht nicht nur die Uraufführung der 2. Sinfonie des in Ahorn lebenden Komponisten Gerhard Deutschmann auf dem Programm.

Auch an eine gewichtige Erstaufführung wagt sich das Orchester. Gemeinsam mit der Solistin Hanna Pyrozhkova interpretiert das Orchester das selten gespielte Cellokonzert des Operetten-Komponisten Jacques Offenbach.

Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt

Konzert-Tipp Sinfoniekonzert - Samstag, 23.März, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Heubischer Straße Mitwirkende Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt, Hanna Pyrozhkova (Violoncello), Dirigent: Hans Stähli Programm Werke von Schumann, Deutschmann (Uraufführung 2. Sinfonie), Fauré und Offenbach Vorverkauf Tickets gibt es ab 4. März. Sie kosten im Vorverkauf 13 Euro (ermäßigt 8 Euro, Abendkasse 15 Euro), erhältlich bei Hans-Rudolf Timmig (Künßbergstraße 7, Tel. 09568/3392) oder Christine Weiß, Tel.: 09568/5962, Zinngießerei Witter, Apotheke "Am Moos", Buchhandlung Riemann in Coburg. Geschichte Die Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt wurde 1925 gegründet. Nach dem schwierigen Wiederbeginn nach Kriegsende begann 1952 die Ära von Rudolf Potyra als Chefdirigent des Orchesters. Bis in die 50er Jahre waren die Musikfreunde ein Orchester aus Neustadtern und für Neustadter. Nach dem Fall der innerdeutschen Grenze 1989 fanden auch Musikliebhaber aus Sonneberg den Weg in das Orchester. Nachfolger Potyras als Leiter wurde Rolf Otto. Seit April 2013 ist Hans Stähli, längjähriger ehemaliger Erster Kapellmeister des Landestheaters, Chefdirigent des Orchesters. Eine ausführliche Reportage von der Probenarbeit der Musikfreunde Neustadt finden Sie hier

