Musikalisches Märchen "Peter und der Wolf" am Landestheater Coburg

Am Dienstag, 2. April (18 Uhr), feiert das Kinderkonzert seine Wiederaufnahme im Landestheater. Der Schauspieler Niklaus Scheibli und das Philharmonische Orchester Landestheater Coburg unter der musikalischen Leitung von Paul Willot-Förster erwecken an fünf Terminen im April die Geschichte rund um Peter und den Wolf wieder zum Leben.

Und so kehrt der Wolf zurück auf die Bühne des Landestheaters und macht sich auf Enten-, Vogel- und Katzenjagd. Wäre da nicht Peter mit seinem ausgeklügelten Plan, den er im Großen Haus präsentiert. Einmal gehört, bleibt die fröhlich-singende Geigenmelodie, mit der der Junge durch den Garten hüpft oder das sanfte Klarinettenmotiv, zu dem die Katze durchs Gras schleicht, für immer im Gedächtnis. Tickets im Vorverkauf gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle und an der Theaterkasse.

Die Termine im Überblick

Wiederaufnahme Dienstag, 02. April 2019

18:00 Uhr, Großes Haus

Musikalische Leitung Paul Willot-Förster

Sprecher Niklaus Scheibli

Philharmonisches Orchester Landestheater Coburg

Weitere Vorstellungen

Mi, 03.04.2019, 11:00 Uhr

Sa, 06.04.2019, 11:00 Uhr

Di, 09.04.2019, 11:00 Uhr

Mi, 10.04.2019, 11:00 Uhr (zum letzten Mal in dieser Spielzeit)