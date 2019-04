Müller und Geuther verlassen SPD-Fraktion im Bad Rodacher Stadtrat

Die offizielle Bestätigung soll in den nächsten Stunden an die Öffentlichkeit gegeben werden: Herbert Müller und Klaus Geuther treten mit sofortiger Wirkung aus der SPD-Fraktion im Bad Rodacher Stadtrat aus.

Besonders brisant ist dabei die Personalie Herbert Müller. Der war schließlich 38 Jahre lang Vorsitzender des Bad Rodacher SPD-Ortsverein, Mitglied im Coburger Kreistag, stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender und Träger der "Willy-Brandt-Medaille", die nur wirklich verdiente Sozialdemokraten verliehen bekommen.

Vielleicht ist in diesem Fall aber auch noch nicht aller Tage Abend. Carsten Höllein, der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Coburg-Land, bestätigte dem Tageblatt auf Anfrage, dass Herbert Müller nicht aus der SPD als Partei, sondern nur der Bad Rodacher Stadtratsfraktion ausgetreten ist. Angesichts der Verdienste Müllers, der bei der Kommunalwahl 2014 von Listenplatz 29 aus klar den Sprung in den Kreistag verpasste, will Höllein den Austritt nicht "einfach so" zur Kenntnis nehmen: "Ich werde noch einmal das Gespräch mit allen Beteiligten suchen."

Klaus Geuther rückte 2013 als Nachfolger für Corina Trier in den Bad Rodacher Stadtrat nach und wurde auch 2014 mit den drittmeisten Stimmen aller SPD-Kandidaten wieder in das Gremium gewählt. Unter war Geuther auch stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bad Rodach.

Bereits zu Beginn der Woche hatte ein weiteres Fraktionsmitglied der SPD den Rücken gekehrt: Matthias Thumser will ab sofort für die ÖDP politisch aktiv sein. Durch diese Abgänge ist die SPD-Fraktion im Bad Rodacher Stadtrat von sieben auf vier Mitglieder geschrumpft.