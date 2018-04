Müll-Sammelaktion in Coburg

Schüler packen mit an



"Littering", die englische Bezeichnung für die Vermüllung von öffentlichen Plätzen, ist ein weitverbreitetes Problem und überall in der Welt zu finden. Deshalb hat sich eine europaweite Aufräuminitiative unter dem Motto "Let's Clean Up Europe" zum Ziel gesteckt, die Natur vom herumliegenden Abfall zu befreien. Das Projekt soll, wie es in einer Mitteilung heißt, viele Aktive und Bündnisse in Deutschland und Europa verbinden und neue Akteure zum Mitmachen bewegen. Koordiniert wird die deutsche Kampagne vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamts.In diesem Jahr möchte auch der Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (CEB) "Let's Clean Up Europe" unterstützen. Der CEB ruft deshalb auf, dass sich möglichst viele freiwillige Helfer an der Reinigungsaktion beteiligen. Als Ort hat sich Koordinator Norbert Scholz die Lauterer Höhe ausgesucht, weil dort in der jüngeren Vergangenheit eine besondere Zunahme der Vermüllung zu beobachten sei.Treffpunkt ist am Samstag, 21. April um 10 Uhr auf dem Parkplatz der HUK-Arena. Dort bekommt jeder Teilnehmer Handschuhe, Spießer und Säcke vom CEB kostenlos gestellt. Jeder kann mithelfen und die Abfälle gemeinsam beseitigen. Das Ende ist gegen Mittag vorgesehen. Als kleines Dankeschön erhalten alle Bratwürste und Getränke."Uns freut es sehr, dass sich zur Unterstützung die Rückertschule bereits mit einer fünften und einer sechsten Klasse, sowie dem Konrektor Sebastian Müller angemeldet hat", erzählt Norbert Scholz.2017 haben sich allein in Deutschland 247 000 Menschen an "Let's Clean Up Europe" beteiligt und dabei rund 1270 Tonnen Müll aufgesammelt. Insgesamt waren europaweit in 30 Ländern mehr als 700 000 Freiwillige für eine saubere Landschaft unterwegs.Weitere Informationen gibt es unter www.letscleanupeurope.de